Alessia Zecchini non smette di stupire | 2 ori nei Mondiali di apnea | con record del mondo

(Di venerdì 9 agosto 2019) ICMAS dioutdoor che si stanno tenendo a Roatan, in Honduras, sono decisamente nel segno di. L’azzurra nei primi due giorni di gara ha ottenuto due ori di pregevole fattura, con primato delannesso, dopo che in avvicinamento alla rassegna iridata (nella Caribbean Cup sempre a Roatan) aveva migliorato due primati. Nel day-1 la romana si è aggiudicata la competizione in assetto costante senza attrezzi, raggiungendo la profondità di – 72,00 metri. Una specialità nella qualedetiene, come detto, ilmondiale di – 73,00 m realizzato nei primi giorni di agosto nel corso della manifestazione citata. Alle spalle dell’italiana troviamo l’ucraina Nataliia Zharkova, argento con – 67,00 m, e la cinese Jessea Lu, bronzo con – 60,00 m. Nella gara maschile, successo e WR del russo Alexey Molchanov, autore di ...

