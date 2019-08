Alain Delon colpito a luglio da un ictus «Ora riposa in Svizzera» | fa sapere il figlio

“Ictus e emorragia cerebrale”. Paura per Alain Delon. Le condizioni dell’attore : Paura per Alain Delon. L’attore francese, 83 anni, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una «leggera» emorragia cerebrale, e si «riposa» attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato ...

Alain Delon colpito da ictus cerebrale : 'Condizioni stabili' : L'ANSA ha reso noto che l'attore francese Alain Delon è stato colpito da ictus, con conseguente emorragia cerebrale: sarebbe stato operato presso il grande Ospedale Universitario Pitié-Salpêtrière di Parigi, nel tredicesimo arrondissement, per poi rimanere ricoverato per le tre settimane successive in terapia intensiva. Secondo quanto riferito dal figlio Anthony, attualmente si troverebbe in una clinica Svizzera, Paese di cui ha la cittadinanza ...

Alain Delon colpito da ictus - come sta?/ 'Operato a Parigi - ora in clinica svizzera' : Alain Delon colpito da ictus e lieve emorragia cerebrale, come sta? Il figlio rompe il silenzio: operato a Parigi, 'riposa in clinica in svizzera', stabile.

Paura per Alain Delon : dopo un ictus e un’emorragia cerebrale le sue condizioni sono stabili ma preoccupanti : L’attore francese, Alain Delon, ha avuto un ictus qualche settimana fa, accompagnato da un’emorragia cerebrale. Attualmente l’attore 83enne si sta “riposando” in una clinica svizzera, in base a quanto riferito alla stampa francese dal figlio, Anthony Delon, il quale ha precisato che le funzioni vitali del padre e sono “perfette” e il suo “stato, secondo i medici, è stabile“. Prima del ritiro ...

?Alain Delon colpito da ictus - operato a Parigi. Il figlio : «Le sue funzioni vitali sono perfette» : Paura per Alain Delon. L’attore francese, 83 anni, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una «leggera» emorragia cerebrale, e si «riposa» attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato ...

Alain Delon colpito da ictus : l’attore è ricoverato in Svizzera : Cosa è successo ad Alain Delon e come sta oggi Problemi di salute per Alain Delon. Come rivelato dal figlio Anthony alla stampa francese, l’attore è stato colpito da ictus qualche settimana fa, più precisamente a metà luglio. Prontamente è stato operato alla Pitié-Salpétriere, noto ospedale di Parigi, dove è rimasto tre settimane in terapia […] L'articolo Alain Delon colpito da ictus: l’attore è ricoverato in Svizzera proviene ...

Alain Delon - l’attore 83enne ha avuto un ictus e un’emorragia celebrale. Ora è ricoverato in Svizzera : Alain Delon ha avuto un ictus e una “lieve” emorragia cerebrale diverse settimane fa e da allora “riposa tranquillamente” in una clinica in Svizzera. A comunicarlo è stato il figlio maggiore dell’attore 83enne, Anthony Delon. Prima del ricovero nella struttura Svizzera l’attore è stato operato al noto ospedale Pitié-Salpétriere di Parigi, dove ha trascorso tre settimane in terapia intensiva. È stato anche un ...

Alain Delon colpito da emorragia cerebrale : Condizioni stabilizzate : A distanza di quasi un mese dall'evento, la famiglia di Alain Delon riferisce di un serio malore cardio-vascolare con emorragia cerebrale per l'attore, che ora "riposa" in una clinica svizzera. Qualche settimana fa Alain Delon è stato colpito da un infarto e da una emorragia cerebrale. Lo riferiscono solo ora i familiari dell'attore. Lo scorso 14 giugno erano giunte le prime notizie di un malore per l'anziano attore, che venne ...

Alain Delon colpito da icuts : il mito ricoverato in Svizzera. I medici : "Adesso è stabile" : L’attore 83enne Alain Delon ha avuto un ictus e ha avuto una «lieve» emorragia cerebrale diverse settimane fa e da allora «riposa tranquillamente» in una clinica in Svizzera. Lo ha annunciato all’AFP il figlio maggiore Anthony Delon. Le sue funzioni vitali sono "perfette e le sue condizioni stabiliz

Alain Delon in ospedale/ Ricoverato per un malore : dolori alla testa e nausea : Alain Delon Ricoverato in ospedale in seguito ad un malore: l'attore avrebbe accusato un forte mal di testa e nauesee. Ecco come sta.

Vertigini e mal di testa! Malore per Alain Delon - ricoverato l’attore francese : L'attore è all'ospedale di Neuilly, alle porte di Parigi. Il suo entourage comunque afferma che la situazione non sia preoccupante. Alain Delon, a 83 anni, è stato ricoverato all’Ospedale americano di Neuilly a causa di Vertigini e mal di testa. Secondo il suo entourage, la situazione non sarebbe preoccupante. I disturbi, si apprende, sono probabilmente dovuti all’aritmia cardiaca di cui soffre da tempo Delon, che ha bisogno “di fare delle ...