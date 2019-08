Fonte : wired

(Di venerdì 9 agosto 2019) In questi anni siamo letteralmente sommersi dallatv. L’epoca d’oro della produzione seriale si traduce in una quantità esorbitante di titoli che inondano i canali televisivi e e le piattaforme di streaming. Stare dietro a questi ritmi non è affatto facile, ma può essere che l’estate, fra vacanze e momenti di relax, sia il momento ideale perquelleche per un motivo o per l’altro sono state lasciate indietro. Se ancora però non riuscite a fare una scelta ecco alcuni titoli che vale assolutamente la pena riprendere. 1. Chernobyl http://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8 Il tema non è di quelli leggeri ed estivi, ma Chernobyl è davvero una delle produzioni più entusiasmanti di questa prima parte dell’anno. La miniSky-Hbo racconta infatti i drammatici fatti dell’esplosione del reattore nella centrale nucleare ...

MilanoCitExpo : 5 serie tv da recuperare quest’estate #DipartimentoInnovazioneTecnologia - lavietlamour : @snowvflake Devo assolutamente recuperare ?? quella serie è proprio stupenda - jimmychoowho_ : Film e serie che devo assolutamente recuperare prima di settembre : Druck e The Dreamerscon Eva Green. -