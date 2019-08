Zingaretti vuole il voto anticipato | Pronti alla sfida

Nicola Zingaretti vuole l'ammucchiata : "Pd pronto al voto. Salvini pericoloso - fermiamolo tutti insieme" : Strada spianata verso il voto: la crisi di governo è aperta, Matteo Salvini chiede subito le elezioni. Quasi impossibile formare nuove maggioranze, anche se Sergio Mattarella con discreta probabilità farà un tentativo. E così anche il Pd suona la carica. Lo fa con Nicola Zingaretti, segretario di un

Zingaretti : basta correnti - serve una rivoluzione o non ce la facciamo Renzi vuole riprendersi il Pd : Il segretario detta la linea dei prossimi mesi, a partire dalla commissione per la Costituente per le Idee e dalla convention di novembre a Bologna: «La Lega vuole staccare l’Italia dall’Europa»

Giorgia Meloni a testa in giù sui social : Assessore Pd mi vuole morta - Zingaretti che dice? : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha denunciato su Facebook il post dell'Assessore del Pd di Reggio Emilia, Valeria Montanari, che ha ribaltato una sua foto della segretaria di FdI, pubblicandola a testa in giù. "Questa signora che mi vorrebbe morta a testa in giù perché voglio difendere i nostri confini è Assessore del Pd a Reggio Emilia. Lo stesso Pd di Reggio Emilia che si è affrettato a esprimere solidarietà al (proprio) sindaco ...

Zingaretti vuole Conte "a bordo" della Sea Watch : Il Partito democratico ha deciso di schierarsi senza se e senza ma al fianco della Sea Watch 3 e della decisione del capitano Carola Rackete di forzare il blocco imposto dal Ministro Salvini, per provare ad ogni costo a far sbarcare i 43 migranti a bordo a Lampedusa. Una delegazione di parlamentari dem guidata dal capogruppo Graziano Delrio e composta da Matteo Orfini e Fausto Raciti, ai quali si aggiungerà anche Davide Faraone, ...