YouTube e gli annunci Alexa sono ora disponibili su tutti i dispositivi Fire TV

Picchia e sputa al cane che l’ha resa famosa : YouTuber carica per sbaglio il video di abusi - indaga la polizia : La youtuber Brooke Houts deve la sua fama sui social (340mila follower) al suo doberman pinscher, Sphinx. Recentemente, tuttavia, ha caricato per sbaglio sul proprio canale parte di alcune prove, necessarie per realizzare i video, in cui Picchia ripetutamente il cane. Il filmato è stato condiviso e ha fatto il giro del web, suscitando numerose polemiche. Il Dipartimento di polizia di Los Angeles ha annunciato che sta investigando sulla vicenda ...

YouTube Music si prepara ad accogliere un nuovo widget e l’integrazione con Waze : YouTube Music 3.27 ha svelato indizi che fanno pensare all'arrivo di un nuovo widget e di una qualche forma di integrazione con Waze. L'articolo YouTube Music si prepara ad accogliere un nuovo widget e l’integrazione con Waze proviene da TuttoAndroid.

Una famiglia di YouTuber ha messo in vendita la bambola del figlio appena nato : The Ingham Family, famiglia di youtuber, venderà 250 esemplari in tiratura limitata di una bambola iper realistica del loro figlio neonato Jace (fonte: Mary Shortle shop) Una famiglia di youtuber del Regno Unito ha deciso di vendere una bambola con le fattezze del loro figlio appena nato in modo che, per sole 279 sterline, i loro follower possano coccolare realmente l’ultimo arrivato nella casa dei loro beniamini. The Ingham Family è un ...

Gli YouTuber si sono fatti il loro sindacato - assieme alla Fiom tedesca : Milano. Un gruppo di youtuber ha costituito un sindacato, la “youtubers Union”, e si è messo in associazione con il sindacato dei metallurgici tedeschi per ottenere concessioni dalla più grande piattaforma video del mondo. Parlare di sindacati dentro a YouTube fa già strano. La piattaforma è stata f

Gli YouTuber Jake Paul e Tana Mangeau si sono sposati : Gli youtuber Jake Paul, 22, e Tana Mangeau, 21, dopo soli due mesi di fidanzamento si sposano sotto gli occhi della famiglia, gli amici e le telecamere di MTV. Matrimonio a Las Vegas alla Graffiti Mansion I due sposini si sono fidanzati ufficialmente alla festa per il ventunesimo compleanno di Tana. Jake Paul si è presentato con una torta a più piani con sulla punta un enorme anello di zucchero e la scritta 'Will you marry me?'. Tutti i fans e ...

YouTube ha bloccato dei video che insegnano hacking e pishing - ma gli utenti si sono ribellati : Google si è scusata per l'accaduto, ennesimo errore dell'algoritmo: video informativi riguardanti hacking e pishing sono stati rimossi dalla piattaforma e successivamente riaggiunti in seguito alle lamentele. I video educativi sono ammessi, secondo l'azienda l'aggiornamento delle policy di ieri è stato solo una coincidenza. L'articolo YouTube ha bloccato dei video che insegnano hacking e pishing, ma gli utenti si sono ribellati proviene da ...

YouTube rifa il look alla propria TV e aggiunge gli smart downloads a Music : Google aggiorna l'interfaccia di Youtube TV, con un nuovo look e nuove funzioni, mentre Youtube Music riceve gli smart downloads per l'ascolto offline. L'articolo Youtube rifa il look alla propria TV e aggiunge gli smart downloads a Music proviene da TuttoAndroid.

YouTube mette l’accento sulla tutela dei minorenni. Si prepara a far traslocare gli “under” su YouTube Kids? : YouTube torna a occuparsi dello scottante problema di tutela dei minori, dopo le molte polemiche causate dai problemi di pedofilia, dai contenuti dannosi o pericolosi, e dall’accesso (troppo) disinvolto dei minorenni al canale generale. Per risolvere i problemi in un colpo solo l’azienda potrebbe prendere una decisione radicale: spostare tutti i contenuti non strettamente per adulti su YouTube Kids, la piattaforma dedicata agli ...