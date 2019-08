Xiaomi lancia delle cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore e 20 ore di autonomia

Xiaomi pensa di lanciare smartphone con un foro nel display : ecco come dovrebbero essere : Xiaomi brevetta un nuovo design con la fotocamera frontale all'interno di un singolo foro nel display: ecco come potrebbero essere i futuri smartphone di Xiaomi. L'articolo Xiaomi pensa di lanciare smartphone con un foro nel display: ecco come dovrebbero essere proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un trolley dedicato ai più piccoli e un gamepad per Redmi K20 e K2 Pro : Redmi K20 e K20 Pro ricevono il gamepad promesso alla presentazione, mentre i piccoli Mi Fan possono gioire per un nuovo trolley a loro dedicato.

Xiaomi lancia tramite la controllata 90 Points le Ultra-light Sports Shoes - scarpe ultraleggere da 30 euro : Xiaomi, tramite l'azienda controllata 90 Points, ha ufficializzato Ultra-light Sports Shoes, un nuovo paio di scarpe per uso sportivo

Xiaomi lancia Mi Handheld Vacuum Cleaner e Mi Air Purifier 2H in Italia per una casa smart e pulita : Insieme a Xiaomi Mi A3 il colosso cinese ha presentato oggi quattro gadget intelligenti. Scopriamo i due prodotti destinati alla casa intelligente.

Xiaomi lancia una nuova promo su lampadine smart e speaker Bluetooth : Xiaomi terrà una vendita flash nelle serate di oggi e domani avente ad oggetto le Xiaomi Mi LED smart Bulb e lo Xiaomi Mi Pocket speaker 2.

Xiaomi è inarrestabile e lancia un nuovo scooter e una nuova maglietta smart : Xiaomi lancia una nuova maglia per lo sport con sensore integrato e uno scooter autobilanciato con autonomia maggiorata e ottimo prezzo.

Questa bilancia smart - con Bluetooth 5 - di Xiaomi costa 35 euro : la nostra prova : Abbiamo provato per qualche settimana Xiaomi Mi Body Fat Scale 2, la nuova bilancia intelligente del produttore cinese con Bluetooth 5.0.

Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa : Xioami ha già lanciato sul mercato un paio di dispositivi ammazza zanzare e nelle scorse ore il produttore asiatico ha annunciato un nuovo modello della serie Yeelight