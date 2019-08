WTA Toronto – Kuznetsova supera Vekic | Wozniacki crolla contro Swiatek

WTA Toronto – Serena Williams agli ottavi di finale : Mertens spazzata via in due set : Serena Williams raggiunge gli ottavi di finale del WTA di Toronto: la tennista americana supera Elise Mertens in due set Bastano 77 minuti a Serena Williams per capire ‘chi comanda’. La tennista americana, numero 10 dell’attuale classifica WTA, non ha avuto problemi a superare i sedicesimi di finale del WTA di Toronto. Sul cemento canadese Serena Williams si è imposta in due set, vinti entrambi con il punteggio di 6-3 / 6-3 su Elise ...

WTA Toronto – Osaka agli ottavi di finale : Tatjana Maria si ritira per infortuna dopo un set : Naomi Osaka accede agli ottavi di finale del WTA di Toronto: la tennista nipponica vince il primo set contro Tatjana Maria che poi si ritira Dura appena 38 minuti la sfida dei sedicesimi di finale del WTA di Toronto fra Naomi Osaka e Tatjana Maria. La tennista nipponica si è aggiudicata agevolmente il primo set per 2-6 e, all’inizio del secondo, la tennista tedesca si è ritirata per infortunio. Osaka, numero 2 al mondo, affronterà la ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati di mercoledì 7 agosto. Faticano Pliskova - Svitolina e Halep - senza problemi Serena Williams : Giornata ricca di grandi partite la terza del WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto che ha visto il completamento degli incontri di secondo turno. Hanno vinto quasi tutte le big che sono scese in campo ma c’è chi ha ha avuto pochi problemi come la statunitense Serena Williams, che ha rifilato un doppio 6-3 alla belga Elise Mertens, o la giapponese numero due del mondo Naomi Osaka, che sul 6-2 in suo favore ha beneficiato del ritiro della ...

WTA Toronto – Svitolina e Halep agli ottavi : sconfitte Siniakova e Brady : Svitolina e Halep accedono agli ottavi di finale del WTA di Toronto: la tennista ucraina supera Siniakova in tre set, con lo stesso punteggio la romena batte Brady Doppio successo per due delle tenniste più attese del WTA di Toronto. Elina Svitolina e Simona Halep accedono agli ottavi di finale del torneo canadese vincendo i rispettivi match in tre set. Dopo 2 ore e 2 minuti di match, Svitolina supera la numero 41 al mondo, Katerina ...

WTA Toronto – Yastremska e Pliskova volano agli ottavi - battute rispettivamente Azarenka e Riske : L’ucraina e la ceca staccano il pass per gli ottavi di finale, superando con qualche difficoltà la Azarenka e la Riske Dajana Yastremska e Karolina Pliskova si qualificano per gli ottavi di finale del torneo WTA di Toronto, l’ucraina e la ceca staccano il pass per il turno successivo stendendo rispettivamente Vika Azarenka e Allison Riske. Niente da fare per la bielorussa al cospetto della numero 33 del ranking, capace di ...

WTA Toronto – Sloane Stephens sconfitta all’esordio : la tennista americana cede a Bouzkova in due set : Sloane Stephens ko all’esordio nel WTA di Toronto: la tennista americana ko contro la ceca Bouzkovca in due set Ancora un ko al primo turno per Sloane Stephens. Dopo la rapida eliminazione nel WTA di Washington in favore di Peterson, la tennista americana stecca ancora all’esordio sul cemento canadese del WTA di Montreal. La numero 8 al mondo alza bandiera bianca dopo 1 ora e 43 minuti di gioco contro la ceca Marie Bouzkova, numero 91 del ...

WTA Toronto – Sabalenka paga le fatiche di San Jose : Pavlyuchenkova ai sedicesimi : Aryna Sabalenka sconfitta all’esordio nel WTA di Toronto: la tennista bielorussa paga care le fatiche della finale di San Jose e si arrende al terzo set contro Pavlyuchenkova Si conclude al primo turno l’esperienza di Aryna Sabalenka nel WTA di Toronto. La tennista bielorussa, numero 9 del ranking mondiale femminile, ha pagato care le fatiche del WTA di San Jose nel quale, appena due giorni fa, è risultata finalista perdente della ...

WTA Toronto – Bertens agli ottavi di finale : Di Lorenzo sconfitta agilmente in due set : Kiki Bertens accede agli ottavi di finale del WT di Toronto: la tennista olandese supera senza problemi la statunitense Di Lorenzo Esordio easy per Kiki Bertens nel WTA di Toronto. Dopo aver saltato il primo turno con un bye, la tennista olandese, numero 5 al mondo, si è imposta dopo 1 ora e 5 minuti di gioco sulla statunitense Francesca Di Lorenzo. Bertens, quinta testa di serie del torneo canadese, ha vinto i due set utili al passaggio ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati del 6 agosto. Subito fuori Ashleigh Barty e Sloane Stephens - al terzo turno Kiki Bertens : Giornata ricca di gare per il torneo WTA Premier 5 di Toronto, in Canada: completato il primo turno di incontri, dato il via al secondo, con i primi tre dei sedici confronti. Esce al turno d’esordio Camila Giorgi: l’azzurra viene superata piuttosto nettamente dalla bielorussa Victoria Azarenka con un duplice 6-2. Altri risultati di rilievo della prima tornata vedono le eliminazioni della russa Maria Sharapova, rimontata e battuta ...

WTA Toronto – Sorprendente eliminazione di Barty - la numero 1 del ranking stesa dall’americana Kenin : La corsa della numero uno del ranking si ferma al secondo turno, stesa dalla statunitense Kenin con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4 La numero uno del mondo esce subito di scena dal torneo WTA di Toronto, Ashleigh Barty infatti non supera il secondo turno della Rogers Cup perdendo in tre set contro la statunitense Kenin. L’australiana passa in vantaggio nella prima frazione, per poi subire la rimonta della propria avversaria, abile ad ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : Camila Giorgi esce al primo turno. Azarenka supera nettamente in due set l’azzurra : Troppa Vika Azarenka per Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Toronto (Canada). L’azzurra, reduce dalla finale del WTA di Washington (Stati Uniti), esce di scena contro la bielorussa (n.39 del mondo). Un successo netto quello di Azarenka per 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di gioco. Giorgi non ha mai trovato la misura dei suoi colpi, soffrendo invece la forza da fondo della propria rivale, impostasi con una certa facilità. Nel primo set, ...

WTA Toronto – Viktoria Azarenka annienta Camila Giorgi - l’azzurra spazzata via in poco più di un’ora : Si ferma al primo turno l’avventura di Camila Giorgi in Canada, l’azzurra sconfitta in poco più di un’ora dalla Azarenka Fatale per Camila Giorgi il primo turno della Rogers Cup, torneo Wta con un montepremi di 2.830.000 dollari in corso sul cemento di Toronto, in Canada. La tennista italiana non riesce ad avere la meglio su Vika Azarenka, capace di imporsi in due semplici set con il punteggio di 6-2, 6-2 dopo ...

WTA Toronto – Carla Suarez Navarro annienta Venus Williams - la statunitense asfaltata al primo turno : Subito fuori la maggiore delle sorelle Williams, sconfitta senza appello da una perfetta Carla Suarez Navarro Venus Williams non riesce a superare il primo turno della Rogers Cup, torneo Wta con un montepremi di 2.830.000 dollari in corso sul cemento di Toronto, in Canada. La tennista statunitense cede nettamente alla spagnola Carla Suarez Navarro, capace di imporsi in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un’ora e venti minuti ...

WTA Toronto – Svetlana Kuznetsova ai sedicesimi : Wang Xiyu sconfitta in due set : Svetlana Kuznetsova accede ai sedicesimi del WTA di Toronto: la tennista russa supera agilmente in due set la cinese Xiyu Wang Inizia col piede giusto il WTA di Toronto per Svetlana Kuznetsova. La due volte campionessa Slam, arrivata nel main draw del torneo canadese tramite wild card, si è imposta in due set su Wang Xiyu. Dopo 1 ora e 11 minuti di gioco, la tennista russa numero 198 del ranking mondiale femminile, ha chiuso i due set ...