Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) “Mi sono ritrovata al banchetto con le pentole sui tavoli con dentro ciboche non avevamo concordato, non c’era il vino, leeranoe, infine, quando ho visto la torta di plastica non ho retto sono scoppiata in lacrime e ho chiamato i carabinieri”. A raccontare il suodaè Laurea Andreatta, giovane sposa che il 6 luglio scorso è convolata a nozze con il compagno Giuseppe Valentino: quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita si è rivelato un disastro totale per colpa – a suo dire – dellaFrancesca Monteleone, che ha completamente deluso le loro aspettative. Non solo, ha preteso anche a sorpresa un pagamento anticipato, come hanno raccontato i due sposi al Corriere. “Abbiamo trovato lasu internet, la Monteleone ci garantiva un servizio completo con l’allestimento del ...

TutteLeNotizie : Wedding planner denunciata per il matrimonio da incubo: “Cibo scotto, tovaglie sporche e la… - Cascavel47 : Wedding planner denunciata per il matrimonio da incubo: “Cibo scotto, tovaglie sporche e la torta nuziale era di pl… - Noovyis : (Wedding planner denunciata per il matrimonio da incubo: “Cibo scotto, tovaglie sporche e la torta nuziale era di p… -