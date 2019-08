VIDEO Remco Evenepoel | Europei ciclismo 2019 | il trionfo del fenomenale belga nella

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019)semplicemente devastante. L'enfant prodige delmondiale vince ancora e conquista la cronometro deglidi Alkmaar. Il fuoriclasse della Deceuninck – QuickStep non smette mai di stupire imponendosi in 24'55", battendo il nostro Kasper Asgreen di 18″ e di 20″ il nostro Edoardo Affini, per un podio fatto da tanti corridori estremamente giovani. Sesto Filippo Ganna, un po' al di sotto delle aspettative, ma comunque autore di una buona prova.

