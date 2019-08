Victoria' s Secret | si dimette il dirigente che non avrebbe mai assunto modelle transgender

Il direttore marketing di Victoria's Secret si è dimette dopo l'ingaggio di Valentina Sampaio - prima modella trans : Il direttore marketing di Victoria’s Secret, Ed Razek, si è dimesso dopo l’assunzione della prima modella transessuale da parte del brand di lingerie, Valentina Sampaio. L’anno scorso Rozak aveva affermato: “Le modelle transessuali non dovrebbero esistere visto che le sfilate sono una fantasia”. Lo riporta il Guardian.La 22 enne brasiliana ha annunciato su Instagram il suo coinvolgimento col famoso marchio ...

Karlie Kloss - l'Angelo che ha rinunciato alle ali di Victoria's Secret : Bell(issim)a, intelligente e determinata: Karlie Kloss compie 27 anni il 3 agosto ed è l’unica, nella storia di Victoria’s Secret, ad aver deciso di abbandonare le ali da Angelo, dopo esserlo diventato due anni prima, a soli 21 anni. L’addio al brand di lingerie più famosa, in realtà, risale al 2015: all’epoca, si era sparsa la voce che la modella avesse deciso di non rinnovare la collaborazione alla ...

Victoria’s Secret - cancellata l’iconica sfilata di lingerie : dopo 23 anni addio agli “angeli” : Guai in paradiso, per gli angeli di Victoria’s Secret: pare infatti che dopo 23 anni sia stato cancellato il celebre Victoria’s Secret Fashion Show, la sfilata di lingerie più seguita al mondo, trasmessa anche in tv. Lo ha annunciato la modella Shanina Shaik in un’intervista al Daily Telegraph. “Non ci sono abituata, ma sono sicura che stanno cercando di lavorare sul re-branding e sui nuovi modi di fare lo spettacolo”. ...

Daniela Braga alla conquista di Victoria's Secret a passo di samba - : Sandra Rondini Adora il gelato e a cioccolata, ma non conta le calorie. La splendida top model brasiliana Daniela Braga è tra i nuovi volti di Victoria's Secret In vacanza in questi giorni nella Costiera amalfitana, Daniela Braga è uno dei nuovi Angel di Victoria’s Secret. La bellissima top model brasiliana, appena ammirata sulle passerelle di alta moda di Parigi, sua città d’elezione, si è fatta notare da Ed Razek, il direttore ...

