Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 19 | 15

(Di giovedì 8 agosto 2019)8 AGOSTOORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA ANCHE PER INCIDENTE SULL’A24TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolodel 08-08-ore 19:15 proviene daDailyNews.

