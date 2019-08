Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO ABBASTANZA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO. SUL RACCORDO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA APPIA E LAURENTINA IN ESTERNA SULL’A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI TRA LUNGHEZZA E L’A1 Roma-NAPOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA A CAUSA DI UN’AUTO IN PANNE PER IL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma NAPOLI, TROVIAMO CODE TRA CEPRANO E CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI. SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. PIÙ A SUD, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA. CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PIÙ A SUD, CODE A TRATTI SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA SALARIA, CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI VALLERANO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA. SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA SALARIA, PERMANGONO CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA SALARIA, PERMANGONO CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. QUALCHE PROBLEMA SULLA SALARIA, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, CI SONO RALLENTAMENTI IN CAREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. PASSIAMO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, CI SONO RALLENTAMENTI IN CAREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. PASSIAMO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI SULLA CASSIA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO; CIRCOLazioNE TORNATA REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA. PASSIAMO AL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA CASSIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO; SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL GARIGLIANO TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA CASILINA, LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL GARIGLIANO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ STATO MOMENTANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 1+400 NELLE DUE DIREZIONI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA CASILINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL GARIGLIANO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ STATO MOMENTANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 1+400 NELLE DUE DIREZIONI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA CASILINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 Roma-VELLETRI E’ STATA RIATTIVATA LA CIRCOLazioNE, SOSPESA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA MA RESTANO DISAGI CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; CIRCOLazioNE RALLENTATA ANCHE SULLE ...