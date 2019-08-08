romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 07:30: VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 07:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
Dalla Rete Google NewsRoma brucia sul blog di Grillo - Affaritaliani.it
Roma brucia sul blog di Grillo Affaritaliani.it
Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Tre lunghe citazioni del libro edito da Einaudi e scritto da Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, 'La notte di Roma!'. Sul blog di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI SULLA CASSIA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO; CIRCOLazioNE TORNATA REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA. PASSIAMO AL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA CASSIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CAMPAGNANO E SETTEVENE IN DIREZIONE DI VITERBO; SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL GARIGLIANO TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA CASILINA, LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL GARIGLIANO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ STATO MOMENTANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 1+400 NELLE DUE DIREZIONI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA CASILINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL GARIGLIANO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ STATO MOMENTANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 1+400 NELLE DUE DIREZIONI TRA SAN VITTORE E IL BIVIO PER LA CASILINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 Roma-VELLETRI E’ STATA RIATTIVATA LA CIRCOLazioNE, SOSPESA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA MA RESTANO DISAGI CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; CIRCOLazioNE RALLENTATA ANCHE SULLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 Roma-VELLETRI E’ STATA RIATTIVATA LA CIRCOLazioNE, SOSPESA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA MA RESTANO DISAGI CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; CIRCOLazioNE RALLENTATA ANCHE SULLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 Roma-VELLETRI A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E Roma CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 Roma-VELLETRI A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E Roma CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 7 AGOSTO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA Roma FIUMICINO A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN INCENDIO DA POCO RIMOSSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI E IL BIVIO PER LA Roma CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE Roma; PROSEGUENDO SULLA Roma FIUMICINO ULTERIORI CODE SONO PRESENTI NELLA COMPLANARE DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 7 AGOSTO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A24 Roma TERAMO DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE Roma SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA LAURENTINA A TOR SAN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 7 AGOSTO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A24 Roma TERAMO DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE Roma PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PROVINCIALE BRACCIANESE E LA STORTA IN DIREZIONE VITERBO SULLA STRADA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 7 AGOSTO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SULLA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA MENTRE IN SENSO CONTRARIO RALLENTAMENTI AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 7 AGOSTO 2019 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EUR IN VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 7 AGOSTO 2019 ORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA CSRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 7 AGOSTO 2019 ORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA CSRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ...