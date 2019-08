Venezia Teatro Toniolo Io sono Musica 2019-2020

Fonte : laprimapagina

(Di giovedì 8 agosto 2019) E’ arrivata alla sua 34. edizione la Stagione dida camera e sinfonica del, frutto della proficua

la_Biennale : #BiennaleCinema2019 #NoahBaumbach è in #Concorso a #Venezia76 con @MarriageStory #MarriageStory, in cui #AdamDriver… - yukinko_ad32ak : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2019 #NoahBaumbach è in #Concorso a #Venezia76 con @MarriageStory #MarriageStory, in cui #AdamDriver è un d… - dazebao : Venezia 76. Due nuovi titoli per “Sconfini”, completata la giuria Opera Prima -