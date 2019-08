Veneto Banca | chiesta l’archiviazione per l’ex presidente del cda Flavio Trinca

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Può un uomo solo, seppure nel ruolo chiave di amministratore delegato per sei anni e di direttore generale per un anno, avere la totale responsabilità del dissesto finanziario di una, un’insolvenza da tre miliardi di euro? Secondo il pubblico ministero trevigiano Massimo De Bortoli, è possibile, soprattutto se il cda è stato tagliato fuori dalle decisioni e un, seppure in carica per 17 anni anni, non aveva le deleghe operative che gli consentivano di verificare che cosa stesse accadendo nella gestione dell’istituto. Il ragionamento è contenuto nelle motivazioni con cui il magistrato spiega perché l’archiviazione, nei confronti dell’exdi, che assieme all’ex ad Vincenzo Consoli era indicato nel capo d’accusa come uno dei principali protagonisti del dissesto delladi Montebelluna, che ha ...

