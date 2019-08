Vela – Mondiali 470 | quarto giorno di gare in Giappone | tutti i risultati di oggi

Vela - Mondiali 470 2019 : due equipaggi italiani accedono alla Medal Race. Berta/Caruso in lotta per il podio - Ferrari/Calabrò all’ottavo posto : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali 470 2019 in corso di svolgimento nella acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche di Tokyo 2020. La spedizione azzurra ha già raccolto un bilancio abbastanza soddisfacente raggiungendo con due imbarcazioni la Medal Race in programma domani e si giocherà le proprie opportunità per raccogliere una medaglia in campo femminile. Le condizioni del vento hanno permesso lo svolgimento ...

Vela - Mondiali 470 2019 : Berta/Caruso in terza piazza dopo quattro giornate - al maschile Ferrari/Calabrò sono sesti : Quarta giornata di gare conclusa regolarmente ad Enoshima (Giappone) in occasione dei Campionati del Mondo 2019 della classe olimpica 470, con l’Italia che può ancora giocarsi le proprie carte per il podio in entrambe le classifiche. Le condizioni odierne sono state paragonabili a quelle affrontate ieri, con un vento abbastanza sostenuto e costante abbinato ad onde molto grandi che hanno consentito lo svolgimento delle tre regate previste ...

Vela - Mondiali 470 2019 : Ferrari/Calabrò salgono al terzo posto - Berta/Caruso in settima posizione dopo la terza giornata : Proseguono nelle acque giapponesi di Enoshima le regate dei Mondiali 470 2019, appuntamento centrale nel calendario velistico internazionale e tappa importante per il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le condizioni finalmente ideali hanno permesso lo svolgimento delle tre regate previste dal programma e il vento particolarmente intenso ha rimescolato le carte nella classifica provvisoria. Le imbarcazioni italiane hanno ...

Vela - Mondiali 470 2019 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in nona posizione dopo le prime due regate : dopo una prima giornata caratterizzata dall’assenza di vento nella quale le imbarcazioni non sono riuscite a scendere in acqua, si è finalmente aperto il Mondiale 470 2019, appuntamento di primo piano per la classe velistica olimpica. Nelle acque di Enoshima, in Giappone, gli equipaggi in gara hanno disputato due regate sia al maschile sia al femminile delineando così una prima e provvisoria classifica. La rassegna iridata riveste ...

Vela - Mondiali 470 2019 : poco vento ad Enoshima - nessuna regata nella prima giornata : Falsa partenza ad Enoshima per la prima giornata dei Mondiali 470 2019, competizione di primo piano del calendario velistico internazionale. L’assenza di vento sul campo di regata che ospiterà le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha impedito alle imbarcazioni di scendere in acqua e le due flotte maschili e la flotta femminile non sono riuscite a completare neppure una prova. La rassegna iridata vede la partecipazione di 184 atleti per un ...

Basket - Danilo Gallinari : “Italia possibile riVelazione ai Mondiali. In NBA quando diventerò free agent sceglierò per vincere” : Continuano ad avvicinarsi i Mondiali di Cina 2019, e aumenta sempre di più l’attesa per capire quali possono essere le prospettive dell’Italia alla manifestazione iridata, che non giocava da 13 anni. A parlarne ancora è Danilo Gallinari, raggiunto da Umberto Zapelloni su Il Foglio. Queste le parole del giocatore, prossimo a compiere 31 anni: “quando tifosi ed esperti pensano ai big del Mondiale in Cina non c’è nessuno che ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Anne-Marie Rindom centra il secondo titolo iridato - Joyce Floridia migliore azzurra 24^ : Pronostico rispettato e medaglia d’oro per la Danimarca ai Campionati del Mondo 2019 della classe Laser Radial, con una fantastica Anne Marie Rindom che suggella una stagione memorabile con il secondo titolo iridato della carriera dopo essersi laureata a maggio Campionessa d’Europa per la prima volta. La 28enne nativa di Søllerød è stata semplicemente la migliore sul campo di regata di Sakaiminato (Giappone), con un’ottima ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Anne-Marie Rindom torna al comando - male le azzurre nella penultima giornata : Si avvia alla conclusione il programma dei Mondiali Laser Radial 2019 in corso di svolgimento nella acque giapponesi di Sakaiminato. La competizione assegna anche dieci posti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, obiettivo già raggiunto nella rassegna iridata dello scorso anno dalla squadra italiana. nella penultima giornata si sono svolte altre due regate della Final Series e la danese Anne-Marie Rindom (57 punti), n.1 del ranking ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Joyce Floridia all’inseguimento della top10 dopo la prima giornata della Final Series : Si è aperta la seconda fase dei Mondiali Laser Radial 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale in corso di svolgimento nelle acque giapponesi di Sakaiminato. Nella quarta giornata le atlete hanno cominciato la Final Series venendo suddivise tra Gold Fleet e Silver Fleet e le condizioni ottimali del campo di regata hanno permesso il regolare svolgimento di due prove. Mentre prosegue la lotta per le dieci carte ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Marco De Tullio - la grande riVelazione. Il nuovo gioiello di Morini che sta bruciando le tappe : Signore e signori, che Marco De Tullio! La finale dei 400 stile libero ai Mondiali 2019 in Corea del Sud non è stata solo l’occasione del poker d’oro di Sun Yang o del terzo bronzo consecutivo, tra Mondiali e Olimpiadi, per Gabriele Dettì. Si perché il classe 2000 che, da questa stagione, ha iniziato ad allenarsi sotto la guida di Stefano Morini sta bruciando le tappe. Un’ascesa costante quella del ragazzino del Bel Paese, ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Joyce Floridia sale in quindicesima posizione - tre regate disputate nella terza giornata : La terza giornata di gara dei Mondiali Laser Radial 2019, in corso di svolgimento nelle acque giapponesi di Sakaiminato, ha permesso finalmente alle veliste di scendere in acqua senza difficoltà e di completare tre regate definendo maggiormente la classifica provvisoria. L’appuntamento riveste un’importanza particolare in considerazione delle dieci carte olimpiche in palio, contese tra quelle nazioni che ancora non sono riuscite a ...

