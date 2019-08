Uomini e Donne | Giovanni Conversano Racconta il Suo Dramma!

Uomini e Donne Gossip : Serpa - querelle con Sperti : “È venuto fuori” : Uomini e Donne Gossip, Mario Serpa, è di nuovo querelle con Gianni Sperti: “È venuto fuori” Uomini e Donne non annoia i suoi fan neppure d’estate, quando le telecamere si spengono e in teoria tutti dovrebbero andare a rilassarsi in vacanza. In questi giorni a tenere banco c’è la faida intestina al programma scoppiata dopo […] L'articolo Uomini e Donne Gossip: Serpa, querelle con Sperti: “È venuto fuori” ...

Uomini e Donne/ Claudia Dionigi : 'Lorenzo sempre al tuo fianco' - Trono Classico - : Uomini e Donne, Rosa Perrotta ci ripensa e presenta al social il piccolo Domenico: il figlio avuto da Pietro Tartaglione.

Uomini e Donne/ Teresa Langella a X Factor? 'Non mi pongo limiti' - Trono Classico - : Uomini e Donne, Teresa Langella a X Factor? L'ex tronista ammette che sarebbe il suo sogno: 'Mi vedo un giorno sul palco di Sanremo'

Polemica degli ex di Uomini e Donne - monito a nome di Maria De Filippi : “Partiranno denunce” : Dopo le rivelazioni promesse da Teresa Cilia e le accuse di Mario Serpa, dal profilo Instagram di Uomini e Donne arriva un monito pubblicato anche a nome di Maria De Filippi, conduttrice del programma: “Siamo pazienti fino a un certo punto, oltre il quale diventa d’obbligo far partire denunce e diffide”.Continua a leggere

Uomini e Donne news - caos dietro le quinte : il comunicato della redazione : Il comunicato della redazione di Maria De Filippi dopo il caos scoppiato a Uomini e Donne Uomini e Donne continua a far discutere. Nonostante la pausa estiva in questi giorni il programma Mediaset è al centro di una vera e propria querelle sui social network. Diversi ex protagonisti della corte di Maria De Filippi hanno […] L'articolo Uomini e Donne news, caos dietro le quinte: il comunicato della redazione proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne - la redazione risponde alle critiche : “Rosiconi” : Uomini e Donne gossip: il comunicato stampa della redazione In questi giorni la redazione di Uomini e Donne è stata un po’ presa di mira sui social da diversi ex protagonisti. critiche che ovviamente hanno creato un incredibile putiferio mediatico. E dopo tanto parlare ecco che gli autori, tramite un comunicato stampa pubblicato sulle pagine social ufficiali di Uomini e Donne, hanno voluto rispondere per le rime a chi ha insuato dubbi sul ...

Uomini e Donne - la produzione e Maria De Filippi su IG : 'I rosiconi dicono sciocchezze' : Dopo circa una settimana di infiniti botta e risposta tra alcuni membri della redazione di Uomini e Donne ed ex protagonisti, Maria De Filippi è intervenuta sui social network con un messaggio molto chiaro. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, infatti, pochi minuti fa è stato pubblicato il pensiero della produzione e della conduttrice sui fatti che vedono coinvolta l'autrice Raffaella Mennoia e qualche personaggio che di recente ...

Uomini e Donne - la pagina ufficiale IG scrive : 'D'obbligo far partire diffide e denunce' : I fan di Uomini e Donne stanno assistendo ad alcuni scontri social tra volti noti del programma e Raffaella Mennoia. La vicenda è partita da Mario Serpa, che su Instagram ha attaccato la redazione dopo aver visto la foto del suo ex Claudio Sona con un ragazzo della produzione. Tra Serpa e la Mennoia, autrice del talk, è partito così un dibattito social, nel quale sono stati poi tirati in ballo anche Gianni Sperti e Jack, opinionisti di U&D. ...

Uomini e Donne - la produzione (e Maria De Filippi) contro i 'rosiconi' : "Solo sciocchezze" : Dopo la minaccia (non tanto velata) di Raffaella Mennoia di denunciare qualcuno che ha messo a repentaglio il buon nome di 'Uomini e Donne', la produzione del programma, anche a nome di Maria de Filippi, ha deciso di affidare, al proprio account Instagram, un duro sfogo contro i 'rosiconi' che avrebbero sputato nel piatto dove hanno mangiato, per mesi, dopo non aver ricevuto un ritorno economico e di immagine: ...

Uomini e Donne - Mennoia contro Cilia : ecco il video in cui Teresa e Salvatore lasciano lo studio : Le immagini della coppia che, ospite nel 2015 per raccontare l'esperienza a Temptation Island, decide di abbandonare il dating show.

Raffaella Mennoia vs Teresa Cilia e Mario Serpa/ Guerra Uomini e Donne "Ora denuncio" : Raffaella Mennoia contro Teresa Cilia e Mario Serpa: Guerra a Uomini e Donne. "Ora denuncio", la minaccia dell'autrice del programma di Maria De Filippi.

Teresa Cilia di Uomini e Donne : perché ha chiuso con Raffaella Mennoia : Uomini e Donne: Teresa Cilia svela la verità sul rapporto con Raffaella Mennoia Teresa Cilia è tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con Raffaella Mennoia, spiegando perché ha deciso di non rivolgere più la parola al fedele braccio destro di Maria De Filippi. Io non dico una cosa per un’altra. Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island, quando a Uomini e Donne hanno invitato le coppie e c’eravamo anche io ...

Temptation Island - Katia Fanelli sogna Uomini e donne e rivela : ‘Mi manca Vittorio’ : Senza di lei l’ultima edizione di Temptation Island non sarebbe stata la stessa. Katia Fanelli sin dalla prima puntata si è distinta come il personaggio più estroverso e simpatico conquistando da subito le simpatie del pubblico. La sua storia con Vittorio Collina è naufragata ma questo non sembra fermarla, perché come rivela a Chi nell’intervista in edicola mercoledì 7 agosto ha in programma una vacanza a Mykonos e mira a Uomini e ...

Uomini e Donne Ursula Bennardo in gravidanza sono fragile : Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono all’attesa di un figlio. La gravidanza è ormai inoltrata e la bimba dovrebbe nascere a ottobre, ma la maternità imminente sta facendo diventare la ‘dama’ molto riflessiva, come dimostra anche l’ultimo post pubblicato su Instagram. «sono forte ma sono anche fragile … Tre mesi fa il mio pancino era ancora piccolo… ora cresce ogni giorno e tra poco ti avrò tra le mie braccia» ...