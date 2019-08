Un’altra estate bigotta

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 8 agosto 2019)Gianluca Vacchi a bordo di uno yacht si improvvisa percussionista sulle chiappe di tre ragazze distese a prendere il sole che ridacchiano. È una notizia? Finora no. Il buon Vacchi posta il video su Instagram, perché ognuno ha le proprie dabbenaggini; è a quel punto che bigotti, frustrati e gattare si scatenano. Lo definiscono uno spettacolo disumanizzante, che mette a nudo una cultura di fondo machista e quasi misogina. Gianluca Vacchi è un macho? Ma questo, intendono? Proprio questo? Perché la mia idea di macho è Marlon Brando su The wild one, James Dean su Teenage rebel, Eastwood, Bruce Willis, Schwarzenegger. Gianluca Vacchi è il macho del 2019? La parte esilarante è che queste gattare, così impegnate a decidere cosa è disumanizzante e cosa no, danno per scontato che le donne a bordo non siano in grado di intendere e di volere. ...

