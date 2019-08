Una vacanza da re | in affitto il cottage vicino alla villa dei Cambridge

Barbara D'Urso in vacanza fa Una dedica speciale ai figli - : Riccardo Palleschi In questi giorni la Barbara nazionale si sta godendo una bella vacanza insieme ai suoi amici più cari, senza però dimenticarsi mai dei figli ai quali manda una dedica speciale Barbara D'Urso, come molti altri italiani, in questo periodo si sta godendo una bella vacanza. Dopo moltissimo lavoro e una stagione televisiva intensa la conduttrice ha deciso di concedersi un po' di relax lontano da tutto. Nonostante sia ...

“Colpito col machete durante Una rapina” - vacanza choc per un giovane italiano a Zanzibar : Il racconto di Enrico, un trentenne di Spinea (Venezia): “È durato tutto poco più di dieci secondi, mi sono trovato in ospedale in un lago di sangue”. Il giovane è stato rapinato lo scorso luglio mentre si trovava in vacanza a Zanzibar: sul suo corpo sono ancora evidenti i segni dell’aggressione. Va in vacanza e viene colpito con un machete a scopo di rapina. È quanto ha denunciato un giovane italiano di Spinea, nella provincia di Venezia, ...

Alessia Marcuzzi in vacanza a Los Angeles fa Una sorpresa alla Canalis : Alessia Marcuzzi è in vacanza a Los Angeles con i figli, coglie l’occasione per andare a trovare l’amica Elisabetta Canalis. Le due postano video e foto per strada tra risate e smorfie e ironizzano: “Noi ci sentiamo molto Kardashian”. Poi, quando la Marcuzzi bussa alla porta della Canalis , va in scena un siparietto divertente con la Canalis che sbuca da dietro la porta e salta al collo della Marcuzzi. E poi postano immagini ...

Muore durante Una vacanza - il marito denuncia : “Dalla salma che mi hanno spedito mancano organi” : Una donna è morta durante una vacanza nella Repubblica Dominicana e quando la sua salma è stata spedita a casa, nel Regno Unito, il marito ha scoperto che erano spariti diversi organi. “Quando abbiamo riavuto il suo corpo non c’era niente. Era un guscio vuoto. Ho dovuto seppellire meno della metà di mia moglie”, ha raccontato l’uomo. A scrivere dell’accaduto è il tabloid britannico Daily Mail, secondo cui la donna – Lynne Crounch – era andata in ...

Alessia Marcuzzi in vacanza a Los Angeles fa Una sorpresa alla Canalis : Alessia Marcuzzi è in vacanza a Los Angeles con i figli, coglie l’occasione per andare a trovare l’amica Elisabetta Canalis. Le due postano video e foto per strada tra risate e smorfie e ironizzano: “Noi ci sentiamo molto Kardashian”. Poi, quando la Marcuzzi bussa alla porta della Canalis , va in scena un siparietto divertente con la Canalis che sbuca da dietro la porta e salta al collo della Marcuzzi. E poi postano immagini ...

De Martino avrebbe chiesto alla moglie Una vacanza senza i Rodriguez : Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da quando sono tornati insieme, sono diventati inseparabili. La coppia giorno dopo giorno, tramite i numerosi scatti postati sui social, conquista il consenso di tantissimi fan. Tuttavia agli occhi dei follower più attenti non è sfuggito un particolare: i coniugi De Martino-Rodriguez sono in vacanza senza i familiari della showgirl argentina. A svelare l'arcano ci avrebbe pensato la rivista Spy. Belen e De ...

In Val D’Ega Una vacanza… stellare! Il primo “Astro-Villaggio” d’Europa - la casa-razzo - planetario e osservatori nel cuore delle Dolomiti [FOTO] : Nell’anno destinato a rimanere nella storia per la foto del secolo che ha permesso agli uomini di osservare le sembianze di un buco nero, la Val D’Ega (BZ) invita gli appassionati della volta celeste e gli aspiranti astrofisici a cominciare l’esplorazione degli universi possibili dal Sistema Solare, grazie a una galattica offerta a tema astrale. Il cuore delle Dolomiti ha infatti da tempo lo sguardo rivolto verso il firmamento, grazie ...

Laura Pausini - Una vacanza lunga due anni? La cantante svela la verità : Laura Pausini va in vacanza per due anni? La cantante rivela la verità Si concluderà domani, 1°Agosto, il Laura Biagio Stadi Tour” il lungo piano bar, così l’hanno definito loro, che i due artisti hanno voluto portare negli stadi di quasi tutta Italia. Le due grandi voci della musica italiana chiuderanno questo viaggio a Cagliari, […] L'articolo Laura Pausini, una vacanza lunga due anni? La cantante svela la verità proviene da ...

I benefici di fare Una vacanza in barca in coppia : Perché si sta a stretto contattoSi è "obbligati a parlarsi"Ritrovarsi è più facileSi impara a rispettare i propri spaziLa bellezza dei posti trasmette romanticismoSi ritrova il proprio equilibrioSi disconnetteL’estate è la stagione delle tentazioni, quella in cui si lascia più spesso rispetto al resto dell’anno. Il clima invoglia ad uscire, si ha più energia e le vacanze rappresentano una presa di coscienza del fatto di essere in una ...

Bitter Sweet e Una Vita - nessUna vacanza : le soap raddoppieranno ad agosto : I fan di Bitter Sweet saranno felici di potere assistere senza interruzioni alla loro soap turca. Dai palinsesti Mediaset del mese agosto, relativi a Canale 5 si evince che gli alti vertici Mediaset hanno sospeso Beautiful e Il Segreto, mentre raddoppierà l'appuntamento con i nostri amati Ferit e Nazli. Nulla si conosce per la settimana di ferragosto in cui sono probabili altri cambiamenti di programmazione. Bitter Sweet sarà visibile fino al ...

La Leotta si concede Una vacanza da single con le amiche dopo la minicrociera con Scardina : Proseguono i gossip intorno alla giornalista Diletta Leotta e si continua a parlare della vita privata di una delle donne più amate dal pubblico maschile. Il settimanale "Chi" ha posto l'accento sul possibile nuovo partner della Leotta. Si tratta di Daniele Scardina che è un pugile professionista ed è stato fotografato in barca a Ibiza in compagnia della presentatrice facendo pensare che possa essere iniziata una nuova relazione. Diletta Leotta ...

Treviso - torna da Una vacanza a Bali stanco e con mal di testa : “È febbre Dengue” : Un trentenne residente nella cintura urbana di Treviso, appena rientrato da Bali, è stato colpito dalla febbre Dengue, malattia tropicale di origine virale. Il Dipartimento di prevenzione dell’Usl della Marca ha eseguito una disinfestazione attorno alla sua abitazione. Altri casi anche a Sassuolo e a Bologna.Continua a leggere

Union Lido Park & Resort - Una vacanza green nel Golfo di Venezia : Quella del turismo sostenibile è ormai una realtà a tutti gli effetti. Lo sanno bene all'Union Lido Park & Resort di Cavallino, graziosa struttura turistica a una manciata di chilometri da Venezia, che con la sua variegata offerta di alloggi – dal glamping alle camere di hotel 4 stelle superior – si attesta in assoluto tra i primissimi villaggi vacanze d'Europa, con oltre 1 milione e 200 mila presenze ...

Messi si regala Una vacanza da 15.500 euro a notte - : Alessandro Pagliuca Lionel Messi sta trascorrendo una vacanza ai Caraibi in un resort da 15.500 euro a notte Lionel Messi sta trascorrendo le vacanze ad Antigua e Barbuda (Caraibi) a Long Island (o Jumby Bay). L'isola lunga meno di due chilometri è occupata interamente dall'hotel in cui l'argentino si rilassa con Antonela Roccuzzo e i due figli Mateo, Thiago e Ciro. Il resort consta di 40 camere, 13 ville e 21 residenze private, la ...