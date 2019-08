Un anno di governo gialloverde | sulle montagne russe

Crisi di governo - Conte : "Salvini e la Lega hanno deciso di interrompere questa esperienza" : Dopo l'annuncio della Crisi di governo da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rotto il silenzio dopo una giornata di incontri tra Palazzo Chigi e il Quirinale e tenuto una conferenza stampa straordinaria in cui ha usato parole durissime contro il leader della Lega, attribuendo solo e soltanto a lui la fine del governo gialloverde:Alcune dichiarazioni per fornire a tutti i cittadini dei ...

Bannon - l’Italia e il governo : «Nobile prova - ma nozze non sempre durano» Venerdì su 7 : Incontro con l’ ex stratega di Trump, 65 anni, lungo il muro Usa-Messico. Era stato lui il primo a benedire l’accordo di governo tra Lega e 5 Stelle. Il servizio completo apparirà Venerdì sul numero 32 del magazine 7

Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive nel collegio di Brecon e Radnorshire : la maggioranza di governo ora ha solo un seggio in più dell’opposizione : Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive per la Camera dei Comuni che si sono tenute nel collegio di Brecon e Radnorshire, in Galles. L’elezione, la prima da quando Boris Johnson è diventato primo ministro, era stata convocata

Di Maio : il governo deve fare - sparate sopra le righe non fanno bene al Paese : "Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose. Solo che a tratti si fa confusione tra maggioranza e opposizione". Luigi Di Maio non lo cita ma è un dato di fatto che solo pochi minuti prima era stato Matteo Salvini a ribadire "io voglio un governo che fa le cose, altrimenti la parola va agli italiani". "Mi aspetterei muri e 'no' dalle forze di opposizione, ...

Carabiniere ucciso - il governo avvisa gli Usa : «Non ci saranno sconti» : «Pensavo fosse uno spacciatore». Cerca, in qualche modo di giustificarsi Elder Finnegan Lee, responsabile assieme Christian Gabriel Natale Hjorth dell'assassinio del vicebrigadiere...

Zannola-Baglio : ora Governo proceda con sgombero Casapound : Roma – “Siamo molto soddisfatti dell’attivismo della sindaca su Casapound. Siamo pronti a partecipare fisicamente alla rimozione della scritta, ma prima Le chiediamo di chiamare il vicepremier Luigi Di Maio e imporgli di mettere nero su bianco nel nuovo contratto di Governo, viste le numerose retromarce, lo sgombero immediato dell’immobile. Altrimenti rimane tutto come una patetica divisione dei compiti, un siparietto tra ...

**Governo : Conte - ‘in Aula se matureranno condizioni cessazione incarico’** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “A questo consesso tornerò ove mai dovessero valutare le condizioni per la cessazione del mio incarico”. Lo assicura, in Aula al Senato, il premier Giuseppe Conte, intervenendo sulla vicenda Metropol.L'articolo **Governo: Conte, ‘in Aula se matureranno condizioni cessazione incarico’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tav Torino Lione : Conte “governo per il sì” - Di Maio “è opera dannosa” : Tav Torino Lione: Conte “governo per il sì”, Di Maio “è opera dannosa” Si spacca la maggioranza sulla tav Torino Lione. La conferenza stampa di ieri – 23 settembre – del primo ministro, Giuseppe Conte, ha provocato un vespaio di polemiche all’interno del Movimento. Conte ha dato il suo “sì” alla grande opera, assecondando così la volontà del ministro dell’Interno. Proprio Salvini ...

Sì del governo alla Tav - Zingaretti : "Perso un anno - povera Italia". Frediani (M5S) : "Inaccettabile - tutti a casa" : Le reazioni alle parole del premier Giuseppe Conte che ha annunciato il sì del governo alla Tav, cambiando idea sull’analisi costi-benefici, non si sono fatte attendere. Per il Pd è il segretario Nicola Zingaretti ad andare all’attacco su Twitter: "Ora Conte annuncia che il governo è per sì alla Tav. Nella migliore delle ipotesi abbiamo perso più di un anno. Nella peggiore un altro giro di valzer che non porterà a nulla. ...

La bufala del governo gialloverde sulle privatizzazioni : hanno fatto tutto l'opposto : Centinaia di milioni usati per salvare Alitalia, Carige e Salini, seguendo la strada tracciata dai precedenti esecutivi che si giurava di non voler imitare. Dalle vendite dei beni pubblici, invece, non è arrivato quasi nulla Dopo una campagna contro i salvataggi delle banche, Lega e 5 Stelle salvano le banche "

La Casa di Carta - Luka Peros - Jaime Lorente e Miguel Herran a DM : «Il Professore non fa politica ma difende i deboli dal governo tiranno» – Video : Luka Perso, Jaime Lorente, Miguel Herran “Noi siamo la Resistenza e non ci nasconderemo“. La Casa di Carta riparte con un nuovo e temerario piano del Professore che stavolta prevede anche l’utilizzo del consenso popolare. Quello da lui orchestrato, però, non sarà un gesto politico in senso stretto: ne è convinto l’attore Luka Peros, new entry nel cast della serie Netflix nel ruolo di Marsiglia, che abbiamo incontrato ...

Governo M5s-Lega anche dopo il 20 luglio continueranno a stare assieme. Nessun interesse da parte delle due forze politiche di dichiarare la crisi : La data del 20 luglio 2019 sarà ricordata come un giorno che poteva arrecare all’Italia la più grossa “sciagura” politica

Pietro Senaldi a In Onda - la verità su Matteo Salvini e la crisi di governo : "Ne chiederanno conto a lui" : "Se il governo sbaglia, un giorno gli italiani non chiederanno conto a Giuseppe Conte ma chiederanno conto a Matteo Salvini". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di In Onda su La7 in collegamento con Luca Telese e David Parenzo, riassume in una battuta cosa c'è dietro l'escalation di tensi