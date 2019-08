Umbria al voto anticipato il 27 ottobre | regione alle urne dopo l’inchiesta sulla giunta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Fissata la data per le elezioni regionali anticipate in: si svolgeranno domenica 27. Il decreto con il quale il presidente dellaFabio Paparelli, in quota Pd, ha fissato la data è stato emanato oggi. Le elezioni si si svolgeranno a turno unico, cioè in una sola giornata di votazione, d23, ebase di un’unica circoscrizione elettorale regionale. Le elezioni anticipate sono legatedimissioni della presidente Catiuscia Marini, del Partito Democratico, arrivate il 20 maggio scorso in seguito all’indagine sui concorsi all’ospedale di Perugia che – secondo la procura – sono stati pilotati da esponenti dem locali. Nell’ambito dell’indagine la governatrice è indagata, mentre sono stati arrestati un assessore e il segretario regionale del Pd con le accuse di abuso d’ufficio, rivelazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento e ...

