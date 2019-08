Ultim’ora | Lozano sempre più vicino al Napoli | escluso dall’Europa League

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 8 agosto 2019) Dopo la gara d’apertura del campionato olandese il messicano Hirvingrimane in panchina anche nel preliminare d’Europa. L’attaccante Hirvingé ormai vicinissimo al trasferimento al, partirà dalla panchina anche contro i norvegesi dell’Haugesund per evitare inconvenienti. Leggi anche : VIDEO – De Laurentiis a ESPN: “Quanto dovrebbe valere Koulibaly?” VIDEO – Salvatore Esposito sul divieto ai campani: “Il calcio è di tutti” FOTO – Comunicato Juventus sul divieto ai campani Radio Kiss Kiss– Nuova vita per i sediolini rossi del San Paolo L'articolo Ultim’ora,piùaldall’Europaproviene da ForzAzzurri.net.

