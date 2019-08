U&D | Raffaella Mennoia provoca su Instagram e la Cilia risponde | ' Sei ridicola'

Raffaella Mennoia pronta a denunciare ex di U&D - Gianni Sperti : 'Ti accompagno' : Non accenna a placarsi la polemica tra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e la redattrice Raffaella Mennoia; a poche ore di distanza dal nuovo sfogo di Teresa Cilia contro di lei, la romana ha pubblicato un post su Instagram molto interessante. La collaboratrice di Maria De Filippi ha preannunciato la sua decisione di ricorrere per vie legali contro chiunque la diffami sul web. All'autrice si è accodato Gianni Sperti, con un commento che ...

Raffaella Mennoia dopo lo sfogo di Serpa contro U&D scrive : 'Social pieni di vigliacchi' : È un botta e risposta serrato quello che sta andando in scena su Instagram in questi ultimi giorni: alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, hanno deciso di scagliarsi verbalmente contro la redazione del programma, portando a galla quella che sarebbe la loro verità. dopo il duro sfogo di Mario Serpa contro Raffaella Mennoia ed altri autori del dating-show, anche Alex Migliorini e Claudio Merangolo si sono esposti per denunciare quelle ...

U&D - Raffaella Mennoia sul trono classico : 'Venti proposte - qualcuno già noto' : Temptation Island sta per finire e l'autrice Raffaella Mennoia è già al lavoro per formare il cast dell'edizone Vip e scegliere i tronisti e i corteggiatori di Uomini e Donne. Il braccio destro di Maria De Filippi, intervistata da Uomini e Donne Magazine non si sbilancia molto, ma si mantiene possibilista circa la partecipazione alla prossima edizione di 'U&D' di qualche personaggio che si è fatto già conoscere al villaggio delle tentazioni. ...

U&D - Raffaella Mennoia sui nuovi tronisti : 'Me ne piacciono 20 - alcuni già conosciuti' : Il lavoro della redazione di Uomini e Donne non si ferma mai: nonostante il programma sia in pausa da circa due mesi, la ricerca dei nuovi protagonisti del Trono Classico non smette. Intervistata dal magazine della trasmissione, Raffaella Mennoia ha svelato che sono una ventina i ragazzi che le piacerebbe vedere sulla poltrona rossa a settembre: tra questi, spiccano alcuni volti noti, come qualche single dell'ultima edizione di Temptation ...

U&D - Raffaella Mennoia sulla nuova stagione : 'Importanti novità in arrivo' : Mancano circa due mesi all'inizio della nuova stagione del dating show di Mediaset, Uomini e Donne, anche se già ad agosto inizieranno le registrazioni del programma con i nuovi tronisti. Ciò nonostante, la redattrice del programma Raffaella Mennoia, recentemente ha fatto sapere che domani, 22 luglio, potrebbe pubblicare un video su Instagram dove annuncerà delle importanti novità per quanto riguarda il trono classico. Tale annuncio, ha ...

U&D - Raffaella Mennoia su Sara : 'Avrei tante cose da dire - il web esagerato anche con lei' : È un'intervista molto interessante quella che Raffaella Mennoia ha rilasciato a "Il Fatto Quotidiano": a poche ore dalla quarta puntata di Temptation Island, infatti, la redattrice ha deciso di anticipare parte delle cose che accadranno nel finale dell'edizione attualmente in onda. La romana, inoltre, ha commentato le tante chiacchiere che sono circolate sulle coppie di quest'anno, arrivando a tirare in ballo Sara Affi Fella, l'ex tronista di ...

U&D - Raffaella Mennoia su Angela Nasti : 'Invitata a settembre con Alessio - capiremo' : Il nuovo amore di Angela Nasti continua a far discutere: a meno di un mese dalla rottura con Alessio Campoli, infatti, la napoletana si è fidanzata con il calciatore granata Kevin Bonifazi. Ai fan di Uomini e Donne che hanno chiesto spiegazioni sul comportamento poco limpido dell'ex tronista, la redattrice Raffaella Mennoia ha fatto sapere che entrambi i protagonisti di questa storia sono stati invitati in studio a settembre per fare chiarezza ...

Raffaella Mennoia sbotta contro alcune coppie di U&D : 'Nessuno le ha mai invitate' : Anche la seconda puntata di Temptation Island 6 è andata in onda. Davvero molteplici sono stati gli avvenimenti accaduti e altrettanti i colpi di scena che hanno generato suspense per i telespettatori. Ad ogni modo, a stuzzicare maggiormente la curiosità dei fan ci ha pensato direttamente la caporedattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia. Quest'ultima, infatti, nel bel mezzo della puntata di ieri, ha pubblicato un post molto interessante sul ...

U&D : Raffaella Mennoia invita in studio la Nasti e la Cavaglià per delle spiegazioni : A solo un mese da quando il dating show di Mediaset, Uomini e Donne, è terminato, le coppie che si sono formate grazie al programma di Maria De Filippi, ad eccezione di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, si sono lasciate. Le relazioni tra le due coppie Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, e Angela Nasti e Alessio Campoli si sono concluse prima del previsto. I fan adesso però si stanno chiedendo quali sono le vere motivazioni per cui le due coppie ...

Eleonora Rocchini attacca Raffaella Mennoia : 'Negli ultimi anni a U&D solo trash' : Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice e fidanzata da tre anni con Oscar Branzani, si è lasciata andare ad un libero sfogo su Raffaella Mennoia, colei che da anni fa parte della redazione di Uomini e Donne o, come l’ha definita la stessa Eleonora, colei che “gestisce il programma”. Il tutto è nato da un commento sulla relazione e relativa rottura tra l’ex tronista Angela Nasti e l’ex corteggiatore Alessio Campoli. Sono tante infatti le persone che ...