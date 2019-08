Tuffi | Europei 2019 | Chiara Pellacani centra la finale dal trampolino 3m | Elena Bertocchi

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 8 agosto - Chiara Pellacani in finale dai tre metri - Elena Bertocchi eliminata. Appuntamento alle 15.30 con il sincro maschile dalla piattaforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30: Appuntamento ora alle 15.30 con la finale del sincro maschile dalla piattaforma con i fratelli Maicol e Julian Verzotto. 10.27: Chiara Pellacani conquista la finale e proverà a lottare per una medaglia al pomeriggio (ore 17.00). Elena Bertocchi ha sbagliato tantissimo ed è eliminata. 10.24: Finisce la qualifica dei tre metri femminili. Primo posto la russa Ilinykh (289.75) davanti alla ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 8 agosto - Chiara Pellacani mina vagante dai 3 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare – Gli azzurri impegnati nei Tuffi (8 agosto) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di Tuffi a Kiev. Oggi si assegnano le medaglie nei tre metri femminili e nel sincro maschile dalla piattaforma. C’è grande attesa in casa Italia soprattutto per la gara dal trampolino, che è anche quella che assegna un pass olimpico alla ...

Tuffi - Europei 2019 oggi (8 agosto) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Quarta giornata di gare a Kiev (Ucraina) degli Europei 2019. In programma i preliminari e la finale del trampolino 3 metri femminile e l’atto conclusivo del sincro 10 metri uomini. Nella prima specialità Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi cercheranno di farsi valere, per ottenere un risultato prestigioso. Stesso discorso per Maicol e Julian Verzotto, che dalla piattaforma vogliono stupire. Di seguito il programma completo: Tuffi, Europei ...

Tuffi - Europei 2019 : Pellacani e Bertocchi vogliono stupire dai 3m - i due Verzotto dal sincro 10m : Quarta giornata di gare agli Europei 2019 di Tuffi a Kiev (Ucraina). L’Italia viene da un day-3 da incorniciare: l’oro del sincro 10m donne firmato da Chiara Pellacani e da Noemi Batki e il bronzo del trampolino 1m di Lorenzo Marsaglia. Medaglie buone per allontanare in fantasmi della negatività e delle insoddisfazioni che la compagine tricolore si trascinava dai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Si continua, dunque, con uno ...

Tuffi - Europei 2019 : Pellacani e Bertocchi vogliono stupire dai 3m - i due Verzotto dal sincro 10m : Quarta giornata di gare agli Europei 2019 di Tuffi a Kiev (Ucraina). L’Italia viene da un day-3 da incorniciare: l’oro del sincro 10m donne firmato da Chiara Pellacani e da Noemi Batki e il bronzo del trampolino 1m di Lorenzo Marsaglia. Medaglie buone per allontanare in fantasmi della negatività e delle insoddisfazioni che la compagine tricolore si trascinava dai Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Si continua, dunque, con uno ...

Un oro e un bronzo per l'Italia agli Europei di Tuffi : L'Italtuffi chiude la terza giornata degli Europei di Kiev con un bottino di un oro e un bronzo. Nella gara di apertura.

Tuffi - Europei 2019 : la giovane - l’esperta - il “magnifico”. Pellacani - Batki - Marsaglia - ecco la vera Italia! : La giovane, l’esperta, il “magnifico”. Prendiamo in prestito un titolo dal grande Sergio Leone, parafrasandolo e sperando non si offenda, lassù. Due ‘Tuffi’ nella delusione, ieri. Due Tuffi nella gloria e nella storia, oggi. D’incanto, l’Italia si è risvegliata agli Europei di Kiev 2019, dopo un paio di occasioni perse. Ci può stare. I trionfi odierni vanno a certificare, come abbondantemente previsto e ...

Tuffi - Europei 2019. Lorenzo Marsaglia : “Emozionato per la prima medaglia internazionale” : Lorenzo Marsaglia ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo nel trampolino da un metro agli Europei 2019 di Tuffi, l’azzurro ha totalizzato 380.15 punti ed è così salito sul podio insieme al tedesco Hausding e all’ucraino Kolodiy. Si tratta di un risultato di grande spessore per il 23enne romano che, dopo il sesto posto dell’anno scorso, ha saputo migliorarsi e si è consacrato al termine di una gara al cardiopalma con ...

Europei Tuffi – Bronzo per Marsaglia nel trampolino da 1 metro - solo decimo Giovanni Tocci : Il tuffatore azzurro si piazza al terzo posto nella gara dal trampolino di un metro, fermandosi alle spalle di Hausding e Kolodiv L’Italia conquista la seconda medaglia in questa splendida giornata a Kiev, dove sono in corso gli Europei di Tuffi. Dopo l’oro conquistato da Noemi Batki e Chiara Pellacani dalla piattaforma sincro dieci metri femminile, Lorenzo Marsaglia regala uno splendido Bronzo alla selezione azzurra ...

Tuffi - Europei 2019 : Lorenzo Marsaglia splendido bronzo dal trampolino 1 metro - vince Hausding. Grande giornata per l’Italia : Due su due. Alla terza giornata è trionfo azzurro, atteso, ma non certo scontato. L‘Italia si è sbloccata agli Europei di Tuffi Kiev 2019 e lo ha fatto alla Grande. Dopo l’oro di Noemi Batki e Chiara Pellacani dalla piattaforma dieci metri synchro, ecco la splendida medaglia di bronzo di Lorenzo Marsaglia dal trampolino 1 metro uomini, agguantata all’ultimo tuffo, senza tremare, dopo una gara splendida e dopo aver vinto ...

Tuffi - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia terza con un oro - Ucraina e Germania al comando : Gli Europei 2019 di Tuffi si disputano a Kiev dal 6 all’11 agosto a Kiev (Ucraina), la rassegna continentale prevede la disputa di tutte le gare in calendario nelle competizioni internazionali: da 1 metro alla piattaforma con tutti i sincro passando anche per le gare miste e a squadre. Di seguito il medagliere completo degli Europei 2019 di Tuffi. medagliere Europei Tuffi ...

Tuffi - Europei 2019 : Batki-Pellacani oro nel sincro dalla piattaforma : Un successo storico. Noemi Batki, 31 anni, e Chiara Pellacani, 16, conquistano la medaglia d’oro nella finale dalla piattaforma sincro femminile ai Campionati Europei di Tuffi che si stanno disputando in questi giorni a Kiev. Primo podio, per la coppia, e primo titolo italiano in questa specialità, tra donne e uomini. Un’esibizione perfetta, senza sbavature, nonostante l’infortunio di Chiara Pellicani durante il ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : Marsaglia sesto dopo cinque rotazioni dal metro. Oro di Pellacani-Batki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ORO DI BATKI-PELLACANI 17.52: Discreta la chiusura di Jandard che chiude con 58.50 e 344.55 di totale 17.51: Kolodiy, Hausding, Lesiak, Marsaglia sesto a 5 punti dal podio, Tocci decimo quando manca l’ultima rotazione 17.50: Scarso Marsaglia in ingresso in acqua e questo potrebbe essere deleterio per il podio: 61.50 e sesto posto a 308.15 17.49: Discreto Oliferchyk ...

Tuffi - oro alle azzurre Batki e Pellacani agli Europei nella sincro femminile : è il primo titolo continentale nella specialità : nella terza giornata degli Europei di Tuffi di Kiev arriva la prima medaglia per l’Italia: Noemi Batki e Chiara Pellacani hanno vinto la medaglia d’oro nella finale dalla piattaforma sincro femminile. Le azzurre hanno chiuso con 290.34 punti, precedendo le britanniche Poebe Banks ed Emily Martin con 284.40 e le favorite russe Ekaterina Beliaeva e Iuliia Timoshinina bronzo con 277.50. Ma la medaglia rientra anche in una pagina importante ...