Traffico Roma del 08-08-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA CASTIGLION FIORENTINO IN DIREZIONE RACCORDO. PER Traffico E LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE A VIA DI TORRICOLA IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 10 : 30 : INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DI TRIGORIA. PER Traffico E LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA DAL RACCORDO A VIA DEL CASALE DELLE CORNACCHIOLE IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA PER LAVORI DI PULITURA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA VERSO LATINA. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 10 : 00 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ANAGNINA E ARDEATINA IN DIREZIONE AURELIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN USCITA DAL CENTRO CITTÀ. TRA VIA ANNIA REGILLA E VIA AL QUARTO MIGLIO. INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CI SONO CODE TRA VIA CARLO LEVI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 09 : 00 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. A SELVA CANDITA CHIUSA VIA LIDIA BIANCHI PER UNA PERDITA D’ACQUA ALL’ALTEZZA DI VIA GABRIELLA DEGLI ESPOSTI. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA ...

Omicidio Fabrizio Piscitelli - chi era Diabolik : dalla curva della Lazio alle accuse per Traffico di droga fino all’estrema destra romana : Si era preso la curva Nord, suo regno incontrastato da anni, e aveva anche tentato di prendersi la Lazio. Nel mezzo, l’arresto per traffico di droga, diversi precedenti, la presunta guida della batteria di Ponte Milvio che avrebbero avuto rapporti con Michele Senese e Massimo Carminati, e il sequestro di 2 milioni di euro della Guardia di Finanza. E poi gli ambienti di estrema destra che frequentava, oltre a diverse iniziative ispirate ...

Traffico Roma del 07-08-2019 ore 20 : 00 : ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA LA VIA DEL MARE E VIA ARDEATINA. Traffico INVECE RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIA. PER IL Traffico INTENSO: SU VIA CILICIA SI STA IN CODA VERSO SAN GIOVANNI, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA MENTRE SU VIA MAGNA GRECIA SI RALLENTA INVECE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO ...

Traffico Roma del 07-08-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA PER Traffico, MA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA COLOMBO E ANAGNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E SALARIA. ANCORA PRUDENZA PER UN INCIDENDIO VICINO LO SPARTITraffico SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DOVE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA VERSO L’AEROPORTO. POSSIBILI RALLENTAMETI IN PROSSIMITÀ DEL ...