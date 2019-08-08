romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-08-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - Adelisa41092494 : RT @danielamartani: Quando una scalinata è più importante della vita dei cavalli delle #botticelle costretti a scarrozzare turisti idioti c… - zazoomblog : Traffico Roma del 08-08-2019 ore 07:30 - #Traffico #08-08-2019 #07:30 -
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Traffico Roma del 07-08-2019 ore 19:00 Roma Daily News
BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA PER TRAFFICO, MA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL ...
Traffico Roma del 08-08-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. A SELVA CANDITA CHIUSA VIA LIDIA BIANCHI PER UNA PERDITA D’ACQUA ALL’ALTEZZA DI VIA GABRIELLA DEGLI ESPOSTI. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA VIA DELLA PINETA ...
Omicidio Fabrizio Piscitelli - chi era Diabolik : dalla curva della Lazio alle accuse per Traffico di droga fino all’estrema destra romana : Si era preso la curva Nord, suo regno incontrastato da anni, e aveva anche tentato di prendersi la Lazio. Nel mezzo, l’arresto per traffico di droga, diversi precedenti, la presunta guida della batteria di Ponte Milvio che avrebbero avuto rapporti con Michele Senese e Massimo Carminati, e il sequestro di 2 milioni di euro della Guardia di Finanza. E poi gli ambienti di estrema destra che frequentava, oltre a diverse iniziative ispirate ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 20 : 00 : ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA LA VIA DEL MARE E VIA ARDEATINA. Traffico INVECE RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIA. PER IL Traffico INTENSO: SU VIA CILICIA SI STA IN CODA VERSO SAN GIOVANNI, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA MENTRE SU VIA MAGNA GRECIA SI RALLENTA INVECE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 19 : 30 : ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA LA VIA DEL MARE E VIA ARDEATINA. Traffico INVECE RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIA. PER IL Traffico INTENSO: SU VIA CILICIA SI STA IN CODA VERSO SAN GIOVANNI, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA MENTRE SU VIA MAGNA GRECIA SI RALLENTA INVECE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA PER Traffico, MA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA COLOMBO E ANAGNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E SALARIA. ANCORA PRUDENZA PER UN INCIDENDIO VICINO LO SPARTITraffico SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DOVE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA VERSO L’AEROPORTO. POSSIBILI RALLENTAMETI IN PROSSIMITÀ DEL ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA PER Traffico, MA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA COLOMBO E ANAGNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E SALARIA. ANCORA PRUDENZA PER UN INCIDENDIO VICINO LO SPARTITraffico SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DOVE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA VERSO L’AEROPORTO. POSSIBILI RALLENTAMETI IN PROSSIMITÀ DEL ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 18 : 00 : SULLA Roma-FIUMICINO 2 KM DI CODE IN DIREZIONE AEROPORTO, ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO ALLA Roma-CIVITAVECCHIA. SULLA VIA PONTINA, Traffico A TRATTI RALLENTATO, IN DIREZIONE DI LATINA, TRA GLI SVINCOLI DI TOR DE CENCI E POMEZIA NORD. RALLENTAMENTI E CODE POI LE TROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA LA VIA DEL MARE E VIA ARDEATINA. ALTRE CODE, PER Traffico INTENSO, SU VIA CILICIA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, TRA VIA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 17 : 30 : SULLA Roma-FIUMICINO 2 KM DI CODE IN DIREZIONE AEROPORTO, ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO ALLA Roma-CIVITAVECCHIA. SULLA VIA PONTINA, Traffico A TRATTI RALLENTATO, IN DIREZIONE DI LATINA, TRA GLI SVINCOLI DI TOR DE CENCI E POMEZIA NORD. RALLENTAMENTI E CODE POI LE TROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA LA VIA DEL MARE E VIA ARDEATINA. ALTRE CODE, PER Traffico INTENSO, SU VIA CILICIA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, TRA VIA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 17 : 00 : IN APERTURA SEGNALIAMO LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, DOVUTE A LAVORI IN CORSO, IN DIREZIONE DI POMEZIA, TRA GLI SVINCOLI DI TOR DE CENCI E DI PRATICA DI MARE. SENZA PARTICOLARI DISAGI INVECE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA, SI RALLENTA SOLAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA, QUINDI VERSO VIA APPIA.. BREVI CODE INVECE SULLA COMPLANARE DELLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, IN DIREZIONE EUR, NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 17 : 00 : IN APERTURA SEGNALIAMO LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, DOVUTE A LAVORI IN CORSO, IN DIREZIONE DI POMEZIA, TRA GLI SVINCOLI DI TOR DE CENCI E DI PRATICA DI MARE. SENZA PARTICOLARI DISAGI INVECE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA, SI RALLENTA SOLAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA, QUINDI VERSO VIA APPIA.. BREVI CODE INVECE SULLA COMPLANARE DELLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, IN DIREZIONE EUR, NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 16 : 30 : IN APERTURA SEGNALIAMO LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, DOVUTE A LAVORI IN CORSO, IN DIREZIONE DI POMEZIA, TRA GLI SVINCOLI DI TOR DE CENCI E DI PRATICA DI MARE. SENZA PARTICOLARI DISAGI INVECE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA, SI RALLENTA SOLAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA, QUINDI VERSO VIA APPIA.. BREVI CODE INVECE SULLA COMPLANARE DELLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, IN DIREZIONE EUR, NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE DISAGI PER UN CANTIERE SULLA VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI A VILLA SPADA VERSO IL RACCORDO ANULARE. CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. PER UN INCENDIO È CHIUSA AL Traffico VIA DI MONTE STALLONARA ALL’INCROCIO CON VIA SENORBI; CI TROVIAMO NELLA ZONA DI MONTE STALLONARA IN PROSSIMITÀ DI PONTE ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST. SULLA SS148 PONTINA, A CAUSA DI UN CANTIERE, SI VIAGGIA IN CODA DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA, SI RALLENTA SU VIA SALARIA IN DIREZIONE DI MONTE ROTONDO PER I LAVORI IN CORSO. POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 13 : 30 : NESSUN DISAGIO PARTICOLARE, AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. SUL RACCORDO ANULARE, BREVI RALLENTAMENTI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA TUSCOLANA, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. DIFFICOLTÀ SU VIA SALARIA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ANCHE SULLA VIA PONTINA, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL DI DECIMA, VERSO LATINA. NEL ...
Traffico Roma del 07-08-2019 ore 12 : 30 : Traffico SCARSO, AL MOMENTO IN CITTÀ. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCORA CODE LUNGO VIA SALARIA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA, QUI SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL DI DECIMA., VERSO LATINA. NEL QUARTIERE AURELIO, CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA, DA VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE PIAZZA DI VILLA CARPEGNA, ...