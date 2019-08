Traffico di cocaina dall' Olanda all' Italia Arresti e perquisizioni in Puglia

Coppia di pensionati accusata di narcoTraffico : in nave da crociera con 9 kg di cocaina in valigia : Nove chili di cocaina nella valigia. Valore, due milioni di pound. Questo quanto hanno trovato le autorità portoghesi nel bagaglio di due pensionati, Roger e Sue Clarke, 72 e 71 anni, che sono stati accusati di narcotraffico. A riportare la notizia è il Daily Mail. Secondo gli inquirenti, “gli indagati hanno agito di comune accordo con l’obiettivo di ricevere e trasportare la cocaina per poi consegnarla a terzi, il tutto in cambio di ...

Coppia di pensionati accusata di narcoTraffico per aver trafficato 9 kg di cocaina durante una crociera : Due pensionati inglesi sono stati accusati di narcotraffico, dopo che le autorità portoghesi hanno trovato 9 chili di cocaina nella valigia, per un valore di 2 milioni di pound. A riportarlo è il Daily Mail.Roger e Sue Clarke, rispettivamente di 72 e 71 anni, sono stati arrestati lo scorso dicembre, dopo che la nave su cui erano - proveniente dalle Bahamas e diretta in Gran Bretagna - aveva fatto scalo a Lisbona. I coniugi sono ...

Droga : stroncato Traffico cocaina - sedici arresti : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Una vera e propria associazione a delinquere dedita allo spaccio di cocaina è stata sgominata dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela che hanno arrestato 16 persone. In corso perquisizioni disposte dalla Dda di Caltanissetta. Impiegati oltre 90 carabinieri nelle province di Caltanissetta, Milano, Treviso, Siracusa, Agrigento e Ragusa. Nell’indagine, denominata “Boomerang”, i ...

Maxi sequestro di droga in Brasile : “La mafia italiana controllava il Traffico di cocaina” : Un'indagine condotta dalla polizia brasiliana, con quelle italiana e francese, ha scoperto che alcuni esponenti della mafia italiana erano i proprietari di quasi 1,2 tonnellate di cocaina sequestrate nel porto di Santos. A riportarlo fonti giornalistiche secondo cui la droga sarebbe stata inviata in Costa d'Avorio per poi essere spedita in Calabria.Continua a leggere