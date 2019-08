Tokyo, Borsa apre cauta: Nikkei +0,30%

Ladiavvia la seduta in leggero aumento, in attesa dei dati dalle esportazioni cinesi che daranno maggiori indicazioni sulle ripercussioni dello scontro commerciale in atto tra Pechino e Washington. L'indicesegna in avvio un +0,30% a 20.578,43 punti, mentre l'indice Topix ha aperto con un marginale +0.04% a 1550.52 punti. Sul mercato valutario lo yen a 106,10 per dollaro, contro 106,25 della chiusura di ieri, e a 118,92 sull'euro.(Di giovedì 8 agosto 2019)