The end | cade il Governo grillino | si vota il 13 ottobre

Calendario Serie Tv in Italia 2019 : The Hot Zone dal 4 settembre su FOX e National Geographic : Calendario Serie Tv in Italia 2019 Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISION Il Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION. Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s ...

Nintendo Switch : il nuovo modello riesce a far girare Breath of The Wild in versione portatile per cinque ore e mezza : Il nuovo modello di Nintendo Switch è disponibile per l'acquisto già in alcuni paesi come Hong Kong e in Australia ed alcuni hanno già potuto testare la durata della batteria.Uno YouTuber ha pubblicato un video che mostra la durata della batteria della nuova versione durante una sessione di gioco con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Nel video, vediamo che Zelda può essere riprodotto in modalità portatile per cinque ore e 36 minuti, ben ...

TheGiornalisti a rischio flop per il concerto al Circo Massimo. Venduti "soltanto" 25 mila biglietti : Potrebbe non essere il successo sperato dai TheGiornalisti quello del mega-concerto in programma per il 7 settembre al Circo Massimo. Come riporta Il Messaggero, stando all’andamento delle vendite dei biglietti, Tommaso Paradiso e compagni potrebbero vedere smorzati gli entusiasmi per l’appuntamento, presentato come una grande festa di chiusura del tour dell’album “Love”.Un allestimento in grande stile, quello ...

Sto bene e no - non sto morendo! Stash dei The Kolors rassicura i fan : Il cantante ha tranquillizzato i suoi fan con una serie di stories su Instagram, smentendo i rumors circolati nei giorni scorsi sul presunto aggravarsi delle sue condizioni di salute. “Sto bene, sto veramente bene!”: così Stash dei The Kolors ha rassicurato gli 884mila follower che lo seguono su Instagram. Con una serie di stories, il cantante della band napoletana ha voluto tranquillizzare i fan preoccupati. Erano giorni che Antonio ...

Amazon sta vendendo delle alquanto discutibili maschere di Sonic The Hedgehog : Non è mai troppo presto per pensare al costume di Halloween. In preparazione del prossimo evento, se state pensando di trasformarvi nel più terribile dei mostri allora questa maschera fa proprio al caso vostro.A quanto pare il protagonista del film di Sonic sembra essere stato trasformato in una maschera alquanto discutibile. Questo oggetto è disponibile su Amazon da rivenditori di terze parti e non sembra essere nemmeno troppo abbordabile. Il ...

Stash dei The Kolors furioso : “Non sto male e non sto morendo” : “Non sto male e non sto morendo“. A dirlo a gran voce nelle sue Instagram story è Stash Fiordispino, il leader dei The Kolors, che dopo il susseguirsi di voci sui social sulle sue condizioni di salute ha deciso di intervenire per smentire tutte le dicerie. A preoccupare i fan era stata infatti la sua assenza dai social che, però, era dovuta solo all’esigenza di dedicarsi a un nuovo progetto musicale con il suo gruppo, come lui ...

The Outer Worlds di Obsidian Entertainment arriverà anche su Nintendo Switch : Nintendo ha annunciato oggi che The Outer Worlds, l'imminente gioco di ruolo di fantascienza di Obsidian e Private Division, arriverà ufficialmente su Nintendo Switch.Il porting sarà eseguito da Virtuos, lo sviluppatore che ha lavorato alle versioni per la console ibrida di Dark Souls Remastered, L.A. Noire e Starlink. Sebbene al momento non sia stata annunciata data la data di uscita per la versione Switch, Nintendo ha pubblicato un video con ...

Alle 21 : 30 giochiamo a Slay The Spire - uno splendido roguelike tra dungeon crawler e card game : Un "Estremamente positivo" di un certo peso quello che ha accompagnato l'interessante Slay the Spire nel suo periodo in Early Access su Steam e che ha inevitabilmente aumentato a dismisura l'interesse dei giocatori. Megacrit games ha saputo unire il mondo dei card game a quello dei roguelike per dare vita a un gioco che dal lancio ufficiale su PC, PS4 e Switch ha ottenuto moltissimi responsi positivi sia dai giocatori che dagli addetti ai ...

Starz ordina Le Relazioni Pericolose e rinnova The Girlfriend Experience : pubblico femminile e internazionale il nuovo obiettivo : Arrivano interessanti novità dal mondo di Starz, canale cable americano di proprietà di Lionsgate, da poco arrivato anche in Italia attraverso lo streaming StarzPlay disponibile però soltanto tramite Apple Tv. Uno sbarco internazionale che sarà rafforzato nei prossimi anni, aumentando gli attuali 50 paesi tra Europa e America Latina in cui attualmente è presente ma sempre non creando una propria piattaforma autonoma, accessibile da più device ...

The Defender film stasera in tv 26 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : The Defender è il film stasera in tv venerdì 26 luglio 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Defender film stasera in tv: cast e scheda GENERE: AzioneANNO: 2004REGIA: Dolph Lundgrencast: Dolph Lundgren, Jerry Springer, Shakara Ledard, Ian Porter, James ...

Anodyne 2 Return to Dust : l'avventura in stile The Legend of Zelda ha una data di uscita : Anodyne 2: Return to Dust è un'avventura in stile The Legend of Zelda e seguito diretto del capitolo pubblicato nel lontano 2013 su PC. Sarà disponibile durante il mese di agosto, lo conferma il publisher Analgesic Productions.Il giocatore rivestirà i panni di Nova, che avrà il compito di esplorare le terre di New Theland per eliminare un'oscura sostanza che sta distorcendo e modificando le emozioni e gli stati d'animo degli abitanti. Anodyne 2: ...

The Church in The Darkness arriverà ad agosto su PC - PlayStation 4 - Xbox One e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Fellow Traveller e Paranoid Productions sono orgogliosi di annunciare che il loro titolo stealth The Church in the Darkness sarà disponibile a partire dal 2 agosto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.In The Church in the Darkness i giocatori vestiranno i panni dell'ex poliziotto Vic che dovrà infiltrarsi nel complesso di Freedom Town alla ricerca del nipote. Il complesso gestito da Rebecca e Isaac ...

Un partecipante al torneo di giochi picchiaduro "Defend The North" è morto in seguito ad un malore : Bryand "Krucial B" McIntosh è un giocatore specializzato nei picchiaduro che ha partecipato questo fine settimana al torneo "Defend The North" organizzato a New York. Purtroppo il ragazzo, per cause ancora da accertare, ha avuto un malore ed in seguito è deceduto."Oggi ho visto qualcuno che si è sentito male nel bagno" ha dichiarato un altro partecipante al torneo. "Fortunatamente sono riuscito a chiamare i dipendenti dell'hotel che sono accorsi ...