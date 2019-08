The Boys è il fumetto giusto per chi ama i supereroi e anche per chi li odia

The Boys non è la solita serie sui supereroi : come salvare il mondo secondo Seth Rogen - tra fama e selfie : Se gli Avengers della Marvel salvano il mondo perché spinti da una morale eroica, i protagonisti di The Boys si sporcano le mani a una condizione: che l'affare sia vantaggioso esclusivamente per loro. La serie a fumetti creata da Garth Ennis e Darick Robertson prende vita in un adattamento televisivo pubblicato dal 26 luglio sulla piattaforma Amazon Prime Video. Dimenticate però i supereroi della Casa delle Idee, perché quelli sviluppati da ...

The Lost Boys - aggiornamenti dal nuova versione del pilot di The CW : The Lost Boys, aggiornamenti dal pilot prodotto da Rob Thomas, la nuova versione, il nuovo cast e rifiuti accumulati negli anni. The Lost Boys è stato uno di quei pilot che a maggio The CW non ha ordinato a serie nella settimana degli Upfront. Ma il viaggio di questa serie verso la televisione non è ancora finito, perchè scartando il pilot, The CW ha commissionato una nuova versione del pilot che entrerà in produzione in autunno. “La ...

Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot con un video che mostra immagini della serie The Boys (testo e traduzione) : Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot a poche settimane dall'uscita del nuovo album prevista per il 9 agosto. Dopo la sorpresa di Unsainted, la band di Des Moines ritorna con un video in cui si alternano immagini live a scene estratte dalla serie TV The Boys attesa per il 29 luglio si Amazon Prime video. Il brano si apre con la voce calda di Corey Taylor - che quando canta in clean sa ipnotizzare e schiaffeggiare le ...

The Boys - il trailer - la trama e il cast della serie Amazon : The Boys si candida ad essere la vera rivelazione del 2019: la serie prodotta da Amazon e tratta dall’omonima saga a fumetti firmata da Garth Ennis arriva in streaming il 26 luglio. La serie ha voluto rispettare l’irriverenza e l’acida comicità di cui quest’opera è intrisa in ogni baloon, come conferma anche il trailer postato il 17 giugno esplicito nel mostrare quanto la serie vuole spingere sul fronte del realismo con ...

