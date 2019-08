Terremoto tra Trentino e Veneto | scossa avvertita a Verona e Trento DATI e MAPPE

Paura tra Trentino e Veneto - Terremoto avvertito a Verona e Trento [DATI e MAPPE] : Una scossa di terremoto è stata avvertita nell’area tra la provincia di Verona e di Trento. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.4 avvenuto a 4 km ovest da Vallarsa (Trento) alle 7:36:35 ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione. L'articolo Paura tra Trentino e Veneto, terremoto avvertito a Verona e Trento [DATI e MAPPE] sembra essere ...

Potenza : scossa di Terremoto moderata tra Muro Lucano e San Fele : terremoto VICINO Potenza ! Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 8 agosto 2019, esattamente alle 07.31, sulla Basilicata occidentale nel potentino. scossa AVVERTITA NEL...

Terremoto - scossa nel cuore della Romania : epicentro tra le principali città del Paese [AGGIORNAMENTI LIVE] : Oggi pomerigigo alle 16:46 (ora italiana), una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’area centro/orientale della Romania, con epicentro tra le città di Brasov, Foc?ani, Buzau e Ploie?ti, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, nell’area più densamente abitata del Paese. Al momento non vengono segnalati danni. L'articolo Terremoto, scossa nel cuore della Romania: epicentro tra le principali città del Paese ...

Terremoto a Cosenza : scossa di magnitudo 2.6 scuote la Calabria - paura tra turisti e residenti : Un Terremoto di magnitudo 2.6 e con epicentro superficiale è stato registrato alle 16.05 di oggi in provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita distintamente da turisti e residenti fino a Rende. Tanti i messaggi apparsi sui social network. Tanta paura al momento, ma nessun danno a cose e persone.Continua a leggere

Terremoto in Sicilia. Panico dopo la scossa : gente per strada : Grande paura pochi minuti fa in tutta la Sicilia. Una scossa di Terremoto della magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Il tutto è avvenuto poco fa, precisamente alle ore 12.16 di oggi. Subito nota la posizione dell’epicentro, collocabile a 6 km dal centro abitato, ad una profondità di 10 chilometri. La forza è stata molto grande così come la paura. Il ...

Terremoto - gli architetti italiani : “Grave la mancanza di una strategia per la ricostruzione” : “I presidenti delle quattro Regioni interessate al Terremoto del 2016 e 2017 e i politici locali siano promotori, anche con iniziative radicali, di una significativa svolta nella ricostruzione: è grave la mancanza, ad oggi, di una strategia che, al di là della mera ricostruzione fisica degli edifici, punti innanzitutto alla creazione di un nuovo sistema socio economico il solo che può costituire il vero motore della ripresa, rappresentare ...

Terremoto in Indonesia : danni tra Sumatra e Giava - trema Giacarta : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l'Indonesia sud-occidentale oggi 2 agosto 2019, precisamente alle 14.03 italiane corrispondenti alle 19.03 all'epicentro. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto in Indonesia - scossa di magnitudo 7.4 : allarme tsunami a Sumatra e Giava : La violenta scossa di Terremoto ha colpito l'Indonesia alle 19 ora locale, le 14 di venerdì in Italia. L'evento sismico ha avuto epicentro in acqua nell'Oceano indiano a circa 147 chilometri dalla città più vicina ma l'agenzia geofisica Indonesiana ha emesso anche un allarme tsunami per le coste del Paese.Continua a leggere

Terremoto in Australia - scossa nel centro/nord [DATI e MAPPE] : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.4 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 11:22 ora locale (le 03:22 in Italia) nel centro-nord dell’Australia. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 32 km ovest-nordovest da Tennant Creek, nel Territorio del nord. Al momento non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Australia, scossa nel centro/nord ...

Terremoto a Creta : scossa all'alba di magnitudo 5.2 - panico tra turisti : Terremoto all'alba in Grecia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 7.40 ora locale (le 6.40 in Italia) sulla costa centrosettentrionale dell'isola greca di...

Terremoto sull’isola di Creta : paura tra i vacanzieri : Attimi di terrore per il Terremoto che ha risvegliato all’alba gli abitanti dell’isola di Creta in Grecia. La scossa di

Terremoto a Creta - scossa di magnitudo 5.2 all’alba : panico e preoccupazione tra i turisti : scossa di magnitudo 5.2 sull'isola greca di Creta, registrata a 71 chilometri di profondità ed epicentro vicino Malevizi. Paura tra turisti, molti dei quali italiani, e residenti che si sono riversati in strada. Al momento non si registrano danni a cose o persone.Continua a leggere

Ancona : scossa di Terremoto lieve avvertita tra Senigallia - Fano - Falconara : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi 29 luglio 2019, esattamente alle 16.13, sul litorale marchigiano dell''anconetano. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV si...