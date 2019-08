Terremoto nel Nord Italia | paura tra la popolazione Scossa avvertita anche fuori regione

Terremoto in Calabria - paura a Rende e Cosenza per una scossa nella Valle del Crati : 4° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Pomeriggio di paura oggi a Cosenza e Rende, in una delle zone più densamente abitate della Calabria, dove alle 16:05 s’è verificato un Terremoto di magnitudo 2.6 a 9.6km di profondità, in una giornata caldissima per lo scirocco (la temperatura massima ha raggiunto i +37°C in varie località della Valle del Crati). La scossa, apparentemente lieve, ha avuto un risentimento sismico importante, misurati dall’INGV nel 4° grado Mercalli ...

Terremoto - scossa nel cuore della Romania : epicentro tra le principali città del Paese [AGGIORNAMENTI LIVE] : Oggi pomerigigo alle 16:46 (ora italiana), una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’area centro/orientale della Romania, con epicentro tra le città di Brasov, Foc?ani, Buzau e Ploie?ti, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, nell’area più densamente abitata del Paese. Al momento non vengono segnalati danni. L'articolo Terremoto, scossa nel cuore della Romania: epicentro tra le principali città del Paese ...

Sicilia : scossa di Terremoto avvertita nell'agrigentino (Sciacca - Ribera - Caltabellotta) : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 5 agosto 2019, esattamente alle 12.16, sulla Sicilia sud-occidentale nell'agrigentino. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto magnitudo 6 nelle Isole Tonga [DATI] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato nelle Isole Tonga alle 11:01:06 ora italiana (22:01:06 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto magnitudo 6 nelle Isole Tonga [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto avvertito nel Cuneese - epicentro a San Damiano Macra : Un Terremoto magnitudo ML 2.3 si è verificato a 4 km nordest da San Damiano Macra (Cuneo) alle 08:25:38, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione: non si registrano danni. L'articolo Terremoto avvertito nel Cuneese, epicentro a San Damiano Macra sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Giappone : scossa nella prefettura di Fukushima - nessun danno grave : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo del Giappone, alle 12:23:02 ora italiana di ieri, ad una profondità di 20 km. Il sisma ha colpito la prefettura di Fukushima ed è stato avvertito anche a Tokyo: non ha causato danni gravi o vittime, e l’Agenzia meteorologica Giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Non è stata riscontrata alcuna anomalia nelle centrali nucleari della regione, incluse le centrali Fukushima n.1 e ...

L’incubo di uffici vuoti e ospedali chiusi : nel pubblico arriva il Terremoto Quota 100 : Centomila persone in pensione anticipata entro fine 2019. Servizi sociali, scuole e asili nido rischiano la paralisi

Terremoto : scossa nella costa della Grecia [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata stamani al largo della costa della Grecia. La scossa, di magnitudo 5, si è verificata alle ore 11.51. Il sisma ha avuto epicentro 91.5 Km a Sud Est di Karpathos, mentre l’ipocentro è stato rilevato a soli 7 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nella costa della Grecia [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Indonesia - forte Terremoto di magnitudo 6.8 nell'isola di Giava : è allarme tsunami : Un forte terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito l'isola di Giava, in Indonesia, al largo della costa, facendo oscillare gli edifici nella capitale Giacarta. L?epicentro è stato...

Terremoto - forte scossa nella costa del Cile : scatta l’allarme tsunami [MAPPE e DATI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa del Cile. Da una prima stima sembra che la scossa sia di magnitudo 6.4: l’epicentro è stato localizzato nel distretto di Pichilemu, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 20:28 (ora italiana), ossia alle 14:28 ora locale. Immediato l’allarme tsunami a causa dell’elevata intensità della scossa e dell’epicentro ...

Terremoto in Australia - scossa nel centro/nord [DATI e MAPPE] : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.4 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 11:22 ora locale (le 03:22 in Italia) nel centro-nord dell’Australia. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 32 km ovest-nordovest da Tennant Creek, nel Territorio del nord. Al momento non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Australia, scossa nel centro/nord ...

Terremoto - forti scosse nel Mediterraneo : paura in Grecia e Albania - avvertite anche in Italia [LIVE] : forti scosse di Terremoto stanno caratterizzando queste ultime ore di Luglio nel Mediterraneo centrale: stamattina presto, alle 06:40, una scossa di magnitudo 5.1 ha colpito l’isola di Creta, in Grecia. Pochi minuti fa, alle 16.21, un’altra scossa di magnitudo 4.5 ha colpito l’Albania sud/orientale, al confine con la Grecia, con epicentro nella pittoresca città montana di Corizza. Entrambe le scosse sono state avvertite in ...

Scossa di Terremoto avvertita nel Forlivese [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 2.7 si è verificato a 5 km nord da Dovadola (FC) alle 13:29:14, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato percepito anche a Forlì, soprattutto ai piani alti degli edifici. Non si segnalano danni. L'articolo Scossa di terremoto avvertita nel Forlivese [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : scossa nell’Adriatico - avvertita a Senigallia [MAPPE] : Una lieve scossa di Terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio al largo della costa di Senigallia, nel mare Adriatico. Breve la durata, pochi secondi, del sisma che ha interessato la zona anconetana e che è stato registrato alle ore 16.13 (ora Italiana) a soli 4 km dalla spiaggia di velluto. Il Terremoto non è stato avvertito da tutti: molte persone che erano in piedi non si sono accorte della scossa di magnitudo 2.8 che l’Istituto ...