Terremoto magnitudo 4 7 tra l’isola di Samo e la Turchia

Terremoto a Samos - scossa di magnitudo 4.7 avvertita in Grecia : paura tra i turisti : scossa di Terremoto in Grecia: il sisma, di magnitudo 4.7 della scala Richter, è stato registrato a 35 chilometri al largo dell'isola di Samos e ad una profondità di 10 chilometri. Secondo l'Istituto di geodinamica di Atene, è stato avvertito anche in Turchia, nella regione di Izmir (Smirne). paura tra i tanti turisti, ma non ci sarebbero danni a cose o persone.Continua a leggere

Scossa di magnitudo 3 - 4 a Vallarsa - in Trentino; epicentro del forte Terremoto del 1989 : Questa mattina, alle ore 7:36, l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato una Scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter nella Provincia Autonoma di Trento. Secondo il centro di calcolo il sisma ha avuto il suo esatto epicentro 4 chilometri ad ovest del comune di Vallarsa, nella porzione meridionale del Trentino, al confine con alcuni comuni della vicina provincia di Verona. L'ipocentro, invece, sarebbe stato ...

Terremoto in provincia di Cosenza - scossa di magnitudo 2.6 : Terremoto in provincia di Cosenza, scossa di magnitudo 2.6 La scossa, avvenuta intorno alle 16.05 con epicentro a 4 chilometri da Castiglione Cosentino, è stata avvertita in tutta la provincia Parole chiave: Cosenza ...

Forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 a Cartabellotta : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Cartabellotta ad Agrigento

Terremoto magnitudo 6 nelle Isole Tonga [DATI] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato nelle Isole Tonga alle 11:01:06 ora italiana (22:01:06 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto magnitudo 6 nelle Isole Tonga [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Indonesia - ecco cosa significa trovarsi in barca quando si verifica un Terremoto di magnitudo 7 [VIDEO] : L’Indonesia è un Paese incline a violenti terremoti e tsunami che spesso lasciano un pesantissimo bilancio di vittime. L’ultima delle scosse più rilevanti si è verificata il 2 agosto scorso: magnitudo 6.9, 4 morti, 4 feriti e 1000 sfollati. Eppure, nonostante il disastro, questo sembra niente davanti al bilancio delle 832 vittime del 28 settembre 2018. In quell’occasione, una serie di violente scosse di terremoto di magnitudo 6.0, 7.4 e 6.1 è ...

Terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo del Giappone, alle 12:23:02 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa di magnitudo 6.9 in Indonesia : 4 morti e 4 feriti - almeno 1000 evacuati : Sono almeno 4 le vittime del Terremoto di magnitudo 6.9 che sera ha sconvolto l’Indonesia e quattro i feriti. La scossa si è verificata ieri al largo dell’isola di Giava. L’Istituto geofisico americano (Usgs) ha stabilito che l’epicentro del sisma è stato a 151 Km dalla provincia di Banten, nella costa sudoccidentale. Inizialmente era stata diramata un’allerta tsunami: i funzionari dell’agenzia nazionale per i ...