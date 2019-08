“Teologia del dominio” di J L Bryan Quando i muri sono talmente alti da non riuscire a

Fonte : domanipress

(Di giovedì 8 agosto 2019) Daniel Ruppert, il protagonista del romanzo Teologia del dominio di J. L., può sembrare al primo impatto un personaggio debole, asservito a un potere accentratore che controlla la popolazione della Nuova America. Appare un uomo rassegnato, adagiato in una parvenza di benessere che viene pagata a caro prezzo, quello della libertà personale. Maper la prima volta può ammirare nella sua immensità la volta stellata, tutto il coraggio che non credeva di avere emerge prepotentemente. E capisce che non potrà più tornare indietro. Le stelleper Daniel una rivelazione, diventano la miccia che innesca la reazione che lo porterà a lottare per quello in cui crede. Iin cui lo hanno imprigionato, e in cui si è autorecluso per tutta la vita, crollano sotto il peso della verità. È il 2037: la Nuova America ha preso il controllo del mondo con il pugno di ferro, mentre all’interno ...

