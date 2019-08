Tennis | Challenger Aptos 2019 | Jannik Sinner eliminato al secondo turno

Tennis - Challenger Aptos 2019 : Jannik Sinner rimonta e batte l’olandese Sem Verbeek : rimonta vincente per Jannik Sinner nel primo turno del torneo ATP Challenger di Aptos: l’azzurro sconfigge in tre set il lucky loser olandese Sem Verbeek con il punteggio di 4-6 7-6 (3) 6-2 in un’ora e 52 minuti di gioco e domani se la vedrà con il numero 5 del seeding, lo statunitense Bjorn Fratangelo. Il primo set si apre con una palla break sciupata per parte, poi Sinner è il primo ad andare in difficoltà nuovamente nel sesto ...

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner trionfa contro Alex Bolt in finale. Grande prova dell’altoatesino! : Jannik Sinner e un successo che vale quasi quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il giovanissimo altoatesino conquista il secondo Challenger in carriera, dopo quello di Bergamo, e si impone sul cemento di Lexington (Stati Uniti), contro l’australiano Alex Bolt (n.152 ATP) che lo aveva sconfitto nel primo turno delle qualificazioni a Wimbledon (terzo set 12-10). Un successo significativo per 6-4 3-6 6-4 per l’italiano che ...

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner in semifinale - vittoria in rimonta contro Lee : La nottata italiana è portatrice di grandi notizie per il Tennis azzurro. Jannik Sinner (n.194 del mondo) si è imposto nei quarti di finale dell’ATP Challenger a Lexington (Stati Uniti) contro il sudcoreano (n.203 del ranking) Duck Hee Lee. Un successo in rimonta del giovane altoatesino, ancora una volta capace di risalire la china, mettendo in mostra doti caratteriali importanti. 4-6 6-3 6-1 lo score in favore del giocatore nostrano, che ...

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner conquista i quarti di finale. Sconfitto Cressy in tre set : Jannik Sinner di cuore e di classe la spunta contro l’americano Maxime Cressy (n.285 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP Challenger di Lexington (Stati Uniti). Sul cemento americano, il giovane altoatesino si è imposto contro il padrone di casa per 6-4 6-7 (10) 6-1 in 2 ore e 14 minuti di partita. Un match molto lottato, nel quale l’azzurrino ha sprecato tre match point nel secondo set ma ha trovato comunque le energie ...

Tennis - Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner supera in rimonta il russo Alexey Zakharov : Nel Challenger di Lexington di Tennis, sul cemento outdoor statunitense passa agli ottavi Jannik Sinner, numero 3 del tabellone, che sconfigge in rimonta in tre set l’alternate russo Alexey Zakharov, col punteggio di 4-6 6-1 6-3 in un’ora e 47 minuti complessivi, ed ora affronterà il vincente del match tra il britannico Evan Hoyt e lo statunitense Maxime Cressy, numero 16 del seeding. Dopo la sospensione di ieri per pioggia, arrivata ...

Tennis - Challenger Binghamton 2019 : Jannik Sinner lotta e accede al terzo turno. Sconfitto Barrios in tre set : Soffre ma vince Jannik Sinner (n.199 ATP) nel secondo turno del Challenger di Binghamton (Stati Uniti). Sul cemento americano, l’azzurrino si è imposto con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco contro il cileno Marcelo Thomas Barrios Vera (n.280 del ranking). Un match tra alti e bassi per l’altoatesino che comunque accede al prossimo round dove affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos ...