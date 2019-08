Tennis | ATP Masters 1000 Montreal 2019 | i risultati del 7 agosto Avanti Nadal e Fognini

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) Si è completato nel cuore della notte italiana il secondo turno del torneo ATPdi, in Canada: sul cemento outdoor nordamericano Rafaelliquida in due set il britannico Daniel Evans, mentre Fabiosupera, sempre in due partite, lo statunitense Tommy Paul. Continua la marcia del croato Marin Cilic, che liquida l’australiano John Millman, mentre il transalpino Richard Gasquet rimonta ed elimina il nipponico Kei Nishikori. L’austriaco Dominic Thiem dà un dispiacere al pubblico di casa, superando in tre set il canadese Denis Shapovalov, mentre esce John Isner, fatto fuori in due partite, in maniera abbastanza netta, dal cileno Christian Garin. Tra gli incontri più interessanti disputati nella notte italiana spicca l’eliminazione dell’ellenico Stefanos Tsitsipas, superato in tre set dal polacco Hubert Hurkacz, in ascesa in questo ...

