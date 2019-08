Strutture socio-sanitarie | da Regione 39 milioni per spese

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma – Con due delibere di giunta, laLazio ha destinato quasi 39di euro per i ricoveri in Rsa, centri di riabilitazione eresidenziali psichiatriche-riabilitative. Nello specifico con un primo provvedimento, approvato la scorsa settimana, sono stati destinati 33.039.178 euro nell’ambito della programmazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale esanitario; con il secondo, licenziato ieri, sono stati aggiunti altri 5.481.872 euro. I fondi rappresentano la quota di compartecipazione dellaalla spesa sociale sostenuta dai Comuni per le residenzeassistenziali e per le attivita’ riabilitative erogate in modalita’ di mantenimento, in regime semiresidenziale e residenziale. “Per la prima volta- commenta il presidente dellaLazio, Nicola Zingaretti- siamo riusciti a ...

gicvd : RT @GruppoCDP: CDP e @creditosportivo insieme per lo sport e la cultura in Italia. Obiettivi accordo: ?realizzazione di strutture sportive… - andreaabodi : RT @GruppoCDP: CDP e @creditosportivo insieme per lo sport e la cultura in Italia. Obiettivi accordo: ?realizzazione di strutture sportive… - SIMEST_IT : RT @GruppoCDP: CDP e @creditosportivo insieme per lo sport e la cultura in Italia. Obiettivi accordo: ?realizzazione di strutture sportive… -