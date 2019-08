Sondaggi politici elettorali | la Lega cresce ancora | centro-destra unito oltre il 50%

Sondaggi politici Swg : partito di Toti tra il 3 e il 7% : Sondaggi politici Swg: partito di Toti tra il 3 e il 7% Un partito del governatore della Liguria, Giovanni Toti, raccoglierebbe una forbice di consenso che va dal 3 al 7%. A rivelarlo è l’ex coordinatore di Forza Italia durante la trasmissione di La7, In Onda. “Un Sondaggio dell’istituto Swg indica uno spazio di un movimento politico nuovo che riaggreghi quell’entusiasmo che si è perso in Forza Italia tra il 3 e il ...

Sondaggi politici Elettorali Agosto 2019 : news e statistiche di Movimento 5 Stelle - Lega e PD : Vediamo come si apre questo Agosto 2019 e quanto è emerso nel quadro politico italiano prima della tanto agognata pausa estiva facendo riferimento ai Sondaggi Politici Elettorali per quanto concerne i tre maggiori partiti Politici in Italia e, di conseguenza, i loro tre leader (capi gruppo, segretari o leader, in qualsiasi maniera essi si vogliano definire): Movimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico. Sondaggi Politici Elettorali Agosto ...

Sondaggi politici Kantar UE molto popolare in Europa - ma non in Italia : Sondaggi politici Kantar UE molto popolare in Europa, ma non in Italia L’inchiesta è stata richiesta dalla Commissione Europea, l’occasione è fare un bilancio dopo le elezioni europee, che a sorpresa hanno avuto a livello continentale una affluenza record. Ma si tratta anche di testare il polso all’europeismo dei popoli dei Paesi UE, come si fa con analoghi Sondaggi politici da più d 10 anni. Ebbene, gli europei ...

Sondaggi politici : ecco perché Salvini piace agli italiani : Sondaggi politici: ecco perché Salvini piace agli italiani Salvini uno di noi. E’ questa la forza magnetica che consente a Salvini, e di conseguenza alla Lega, di essere in cima alle preferenze degli italiani. A dirlo è il Sondaggista Renato Mannheimer al ilsussidiario.net: “La gente quando la intervistiamo per i nostri Sondaggi ce lo dice chiaramente, Salvini parla come me, si veste come me, fa bene a essere duro con i migranti, ...

Sondaggi politici Swg : Von der Leyen non piace ad un terzo degli italiani : Sondaggi politici Swg: Von der Leyen non piace ad un terzo degli italiani La nomina di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione Europea non ha scontentato solo Matteo Salvini ma anche gran parte degli italiani. Secondo un Sondaggio Swg sul tema, il 38% dichiara la sua insoddisfazione per la scelta dell’ex ministro tedesco della Difesa mentre il 28% approva la decisione di puntare sul delfino della Cancelliera Angela Merkel per ...

Sondaggi politici AnalisiPolitica : diminuisce la fiducia degli italiani nella giustizia : Sondaggi politici AnalisiPolitica: diminuisce la fiducia degli italiani nella giustizia Aumentano gli italiani che hanno sempre meno fiducia nella giustizia. Erano il 47% due anni fa, ora sono il 52%, la maggioranza. A sostenerlo è un Sondaggio realizzato da AnalisiPolitica, il centro studi guidato da Arnaldo Ferrari Nasi, per Libero. Secondo l’indagine, chi ha “molta fiducia” nella giustizia è solo una sparuta minoranza, ...

Sondaggi politici - gli italiani chiedono al governo di fermarsi : “Troppe divisioni e lavorano male” : Un Sondaggio realizzato da Termometro politico per Coffee Break evidenzia il parere negativo degli italiani sul governo, tanto da chiedere all'esecutivo di mettere fine alla sua esperienza. Quasi il 60% degli elettori ritiene che il governo stia lavorando male o che le divisioni tra M5s e Lega siano troppo grandi per essere appianate.

Sondaggi politici elettorali : Forza Italia si risolleva - leggera flessione per PD e Lega : Nel corso della prima decade di agosto sono stati pubblicati i Sondaggi politici di Tecnè. L’istituto di ricerche riporta l’orientamento di voto dei cittadini, con la differenza rispetto alla precedente rilevazione, effettuata nella terza decade di luglio. Emergono alcuni dati interessanti, tra cui spicca la ripresa di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi resta ancora troppo distante dal podio, ma per lo meno si è portato nuovamente in ...

Sondaggi politici Demopolis : scuola - il giudizio degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: scuola, il giudizio degli italiani Il test Invalsi 2019 ha messo a nudo le carenze della scuola italiana. Il livello di istruzione degli studenti è deficitario, soprattutto al Sud, e tocca le due materie più importanti: italiano e matematica. “Oltre ad alcuni innegabili segnali di preoccupazione, i risultati contengono anche alcune tendenze incoraggianti e spunti di immediato intervento migliorativo” è ...

Sondaggi politici Demos : maggioranza italiani dice sì a Tav e autonomia : Sondaggi politici Demos: maggioranza italiani dice sì a Tav e autonomia Sulla Tav e sull’autonomia differenziata, la maggioranza degli italiani si schiera con Salvini. A sostenerlo è un Sondaggio Demos per Repubblica realizzato tra l’8 e il 10 luglio. Sono due temi caldissimi che dividono Lega e Movimento 5 Stelle. Sull’alta velocità, ieri il ministro dell’Interno ha lanciato un ultimatum agli alleati grillini: ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati partiti a inizio agosto 2019 : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati partiti a inizio agosto 2019 Il 6 e 7 agosto si giocano le ultime partite – decisamente importanti – prima della chiusura delle attività parlamentari. A Palazzo Madama si voterà sul decreto sicurezza bis e proseguirà la discussione sulla tav. Al ritorno dalle lunghe ferie (che dureranno oltre un mese), i parlamentari dovranno esprimersi sulla mozione di sfiducia, presentata dal Partito ...

Sondaggi politici Winpoll : 72% italiani vuole tornare alle urne : Sondaggi politici Winpoll: 72% italiani vuole tornare alle urne Cresce la voglia di voto tra gli italiani. A certificarlo è un Sondaggio Winpoll per Il Sole 24 Ore. Secondo la rilevazione, il 72% dei cittadini vuole tornare alle urne. Era il 64% appena tre mesi fa. Sondaggi politici Winpoll: maggioranza elettori M5S non vuole elezioni anticipate Il ritorno al voto è auspicato dalla maggioranza degli elettori Pd (86%), Fratelli ...

Sondaggi politici Izi : sulla flat tax regna la confusione tra gli italiani : Sondaggi politici Izi: sulla flat tax regna la confusione tra gli italiani La flat tax agita i sonni di Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell’Interno la vorrebbe inserire da subito nella prossima legge di Bilancio. Il responsabile del Tesoro, Giovanni Tria, è di diverso avviso: “Il taglio delle tasse dovrà seguire una progressività di attuazione, secondo gli spazi fiscali che si creano”. Parole che hanno fatto ...

Sondaggi politici : imprenditori del Nord scontenti del governo giallo verde : Sondaggi politici: imprenditori del Nord scontenti del governo giallo verde Cresce l’insofferenza verso il governo giallo verde tra gli imprenditori del Nord. In particolare quelli ubicati tra le province di Treviso e Padova. Qui, secondo un Sondaggio di Assindustria Venetocentro, un imprenditore su due boccia senz’appello l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Il 31,4% dei 530 industriali intervistati dà un giudizio ...