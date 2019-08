Sondaggi | centrodestra unito al 50 | 6% Lega sale al 36 | M5s cresce dello 0 | 5 In calo Pd

Sondaggi - nel centrodestra italiani si fidano solo di Salvini e Meloni : male i leader di Fi : Matteo Salvini rimane il leader tra i partiti di centrodestra che gode di una maggiore fiducia da parte degli italiani: è al 43%. Nella stessa coalizione a inseguirlo c'è, in primis, Giorgia Meloni, a oltre dieci punti di distanza. Il Sondaggio di Swg evidenzia anche le difficoltà per i tre maggiori esponenti di Forza Italia: Silvio Berlusconi, Giovanni Toti e Mara Carfagna.

Sondaggi - centrodestra a guida Lega sempre più forte : FdI supera FI (Cav sempre più in sofferenza) : Secondo il Sondaggio Bidimedia i principali 'smottamenti' si segnalano nell'area del centrodestra: Forza Italia perde il 2,5% rispetto al risultato ottenuto alle Europee, e scende al 6,3%. Si tratta del punto più basso toccato dal partito di Silvio Berlusconi. Gli azzurri sono stati superati da Fratelli d'Italia (6,8%).

Sondaggi politici - Lega sale ancora e traghetta il centrodestra (al 50%) verso il trionfo : Secondo la Supermedia di YouTrend, se si votasse oggi, la Lega di Matteo Salvini otterrebbe il 35,% con un +1,4%, e il suo successo trascinerebbe tutto il centrodestra, che sfiora il 50% delle intenzioni di voto. Nella coalizione di centrodestra si segnala anche l'avanzata di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si posiziona al 6,7% (+0,3%).