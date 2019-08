Smartphone Samsung | i migliori da comprare

Samsung e Microsoft insieme per portare maggiore produttività sugli Smartphone : In occasione dell’evento Unpacked che ha tolto i veli alla nuova famiglia Galaxy Note 10, Samsung ha anche annunciato un nuovo passo nell’accordo a lungo termine con Microsoft per portare strumenti di produttività sui dispositivi mobile. Le integrazioni esclusive di Microsoft si trovano per esempio a bordo del nuovo Galaxy Note 10 che può trasformarsi […] L'articolo Samsung e Microsoft insieme per portare maggiore produttività ...

Samsung Galaxy Note 10 : due nuovi Smartphone con pennino innovativi e dall’ottimo design : Samsung presenta il nuovo smartphone top di gamma con pennino ora disponibile in due versioni, anche con 5G

Galaxy Note 10 è il nuovo Smartphone Samsung che si trasforma in un taccuino - c’è anche la versione 5G : Samsung ha presentato a New York i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+. I due smartphone Android si posizionano nella fascia alta del mercato, con la versione più “economica” a 979 euro, e sono pronti a sfidare i nuovi iPhone che Apple svelerà a settembre. I dispositivi dell’azienda sudcoreana hanno comunque un accessorio che manca ai prodotti della “Mela”: un inconfondibile asso nella manica, la S-Pen. Si tratta di un ...

Confermato lo Smartphone Redmi con sensore Samsung GW1 da 64 MP : Il Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ha certificato un nuovo smartphone che potrebbe essere lanciato dal brand Redmi L'articolo Confermato lo smartphone Redmi con sensore Samsung GW1 da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung Galaxy A80 Smartphone uso semplice : Manuale d’uso Samsung A80 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A80.

Con l’acquisto di un grande elettrodomestico Samsung vi regala uno Smartphone : Samsung lancia una nuova operazione a premio in collaborazione con Trony: acquistate un grande elettrodomestico e ottenete in regalo un Samsung Galaxy A40. L'articolo Con l’acquisto di un grande elettrodomestico Samsung vi regala uno smartphone proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 raggiunge altri due Smartphone : ora disponibile anche Samsung Galaxy A5 e A7 2017 : L’amata e longeva LineageOS ha appena aggiunto due nuovi smartphone alla sua lunga lista di smartphone supportati: stiamo parlando di Samsung Galaxy A5 (2017) e Samsung Galaxy A7 (2017), due smartphone economici della serie A di Samsung. La versione della ROM è naturalmente l’ultima, la sedicesima, ma non è la prima ricevuta dai due smartphone, […] L'articolo LineageOS 16 raggiunge altri due smartphone: ora disponibile anche ...

Samsung Pay Touch trasforma gli Smartphone Galaxy in terminali POS : Samsung Pay Touch è la nuova applicazione che permette di trasformare gli smartphone Galaxy compatibili in terminali POS portatili. L'articolo Samsung Pay Touch trasforma gli smartphone Galaxy in terminali POS proviene da TuttoAndroid.

Samsung resta leader del mercato Smartphone - nonostante i profitti in calo - con subito dietro Huawei : I dati relativi al secondo trimestre del 2019 vedono Samsung ancora al comando delle classifiche di vendita, ma i profitti sono ancora in calo. L'articolo Samsung resta leader del mercato smartphone, nonostante i profitti in calo, con subito dietro Huawei proviene da TuttoAndroid.

Apple - Samsung - Lg : la crisi globale degli Smartphone : Le trimestrali di Apple, Lg e Samsung confermano il momento difficile dei telefonini. Su cui si stanno abbattendo nuove sciagure. Ecco come stanno rispondendo i big.

Addio all’offerta con 100 GB di spazio su OneDrive per gli acquirenti di nuovi Smartphone Samsung : A quanto pare Samsung ha deciso di non offrire più i 100 GB di spazio su OneDrive agli acquirenti di nuovo smartphone Samsung di fascia media e alta. L'articolo Addio all’offerta con 100 GB di spazio su OneDrive per gli acquirenti di nuovi smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha ottenuto un brevetto per uno Smartphone pazzesco con tre display : Samsung ha ottenuto un brevetto per uno smartphone incredibile, con tre display rotanti uniti da una specie di perno nella parte bassa. L'articolo Samsung ha ottenuto un brevetto per uno smartphone pazzesco con tre display proviene da TuttoAndroid.

Android Q su tutti i Samsung Galaxy S10 ben presto - su quali altri Smartphone? : Ottime notizie per chi attende Android Q su qualsiasi Samsung Galaxy S10 ora in commercio, dunque sia sul modello standard che quello Plus e infine anche sul Galaxy S10e. In effetti, ci sono ottime notizie relative proprio ai lavori in corso da parte degli sviluppatori sul prossimo major update che vanno decisamente esaminate. La nota e riconosciuta fonte SamMobile asserisce che Android Q sia già in test proprio su tutti i Samsung Galaxy ...

Telefono facile con Vodafone : Smartphone Huawei - Samsung e Honor da 2 euro al mese a fine luglio : Una cascata di proposte per smartphone Huawei, Samsung e Honor con l'iniziativa Telefono facile di Vodafone sta tenendo banco in questi ultimi giorni di luglio. L'operatore rosso sta in effetti inviando a molti suoi clienti delle offerte personalizzate per l'acquisto a rate di dispositivi mobili. Le condizioni, in molti casi, sono molto convenienti. Addirittura alcuni esemplari, se pure di fascia medio-bassa, sono acquistabili con rate di meno ...