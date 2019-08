Sissy Trovato Mazza | sit-in della penitenziaria | “Verità per la morte della collega”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2019) "Verità per lanostra collega". Il prossimo 30 agosto 2019 il sindacatopoliziaha indetto un sit-in di protesta a Roma, davanti alla sede del MinisteroGiustizia, per chiedere verità sullapoliziotta. A tre anni dal colpo di pistola mortale, la Procura non ha ancora fornito risposte sull'esito delle indagini. Alla protesta, appoggiata dal comitato civicola Calabria è conte, parteciperà anche la famiglia.

