Sicilia | Cgil | ' Zes? Governo manca di visione d' insieme' 2

Sicilia : Cgil - ‘Zes? Governo manca di visione d’insieme’ : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – “Anche in questa occasione il Governo Musumeci sta mostrando una incapacità di esprimere un’idea generale di sviluppo per la Sicilia”. Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino interviene sulla questione delle Zes in Sicilia. “In economia il tempo è prezioso e certamente sulle Zes in Sicilia se ne è già perso troppo, in confronto anche alle altre regioni del ...

Autonomia : Cgil Sicilia - ‘aumenta diseguaglianze e rompe unità nazionale’ (2) : (AdnKronos) – Trasporti, conciliazione tempi di vita e di lavoro, sanità, non autosufficienza. Questioni, ha evidenziato il segretario generale del sindacato Siciliano “che attraversano l’intera organizzazione e che riguardano i servizi, la loro qualità e la buona occupazione collegata in una Regione che sconta storicamente un deficit di infrastrutturazione sociale”. La Cgil punterà anche alla contrattazione ...

Autonomia : Cgil Sicilia - ‘aumenta diseguaglianze e rompe unità nazionale’ : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – Riprendere la vertenza per il lavoro e lo sviluppo e lanciare una vera e propria campagna contro l’Autonomia differenziata, “un progetto che può solo fare aumentare le disuguaglianze nel Paese, rendendo inesigibili diritti fondamentali e rompendo l’unità nazionale”. E’ il programma per il mese di settembre annunciato dal segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino ...

Sicilia : Mannino (Cgil) - ‘siamo alla paralisi istituzionale’ : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – “Al di là di ogni possibile osservazione sulle ferie prolungate a Sala D’Ercole, va rilevata una paralisi dell’Ars che va avanti da tempo, con importanti provvedimenti al palo. Una situazione insostenibile dentro la quale il governo annaspa”. Con queste parole il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino ha aperto l’esecutivo del sindacato convocato per discutere ...

Sicilia : Cgil - ‘Consulta infrastrutture sia spartiacque per isola’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Un primo passo al quale auspichiamo si dia un seguito nei tempi più brevi”. Così la Cgil Sicilia, insieme a Fillea e Filt regionali, commenta la prima riunione della Consulta regionale delle infrastrutture che si è svolta questa mattina alla presenza delle tre confederazioni sindacali, i rappresentanti di Anas e Rfi e l’assessore regionale Marco Falcone. Ai sindacati oggi è stato ...

Sicilia : Cgil - ‘Consulta infrastrutture sia spartiacque per isola’ (2) : (AdnKronos) – “Seguirà l’insediamento di tavoli specifici per entrare nel merito di ogni questione, rimuovere eventuali ostacoli alla spesa e all’ attività dei cantieri – spiegano Mimma Argurio (Cgil), Franco Spanò (Filt) e Mario Ridulfo (Fillea) – Abbiamo chiesto di allargare i tavoli alle associazioni datoriali e al Cas e di accelerare i tempi del confronto di merito”. Un confronto che, sostiene ...

Scuola : Flc Cgil Sicilia - 'immissioni in ruolo non bastano' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "I 2.137 posti destinati dal Miur alle immissioni in ruolo in Sicilia non bastano. Bisogna incrementare i posti in organico di diritto, partendo dall'aumento delle ore della Scuola primaria da 27 a 30 per tutti e del tempo pieno". Lo dice il segretario regionale della