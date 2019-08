Sì | mi sento orfano della Luna Ci hanno rubato il mito 50 anni fa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Paolo Scotti L'attore nel Cretto di Gibellina porta in scena un «controcanto» dell'impresa dell'Apollo 11 Un grande balzo per l'umanità? O un salto dentro la malasorte? Nel coro di voci che quest'estate ha intonato le celebrazioni per cinquant'discesa dell'uomo sulla, ecco alzarsene una imprevedibilmente stonata. Quella di Rocco Papaleo. O meglio: quella dei poeti e degli intellettuali che nel 1969, tutt'altro che sedotti dall'impresa dell'«Apollo 11», ferocemente stigmatizzarono quel prodigiotecnologia. E che l'attore lucano, assieme alla Sicilian Improvisers Orchestra, riprenderà in Ilrio: lo spettacolo con cui l'11 agosto, nel pallido scenario del Cretto di Burri, chiuderà le «Orestiadi» di Gibellina. «Osservatorio poetico per amanti», recita il sottotitolo di questo curioso spettacolo. «Sì, perché dà voce a quanti (e non furono ...

_Sillyhound : Sono sempre stato ferocemente avverso alla DC di un tempo; quando faceva il bello e cattivo tempo. Oggi, confesso, mi sento orfano... - nieddupierpaolo : @carmentpf @mary1966n @Comemigirano @valy_s Sai Carmen, io mi sono iscritto nel MSI nel 1969. Esattamente 50 anni f… - Stefano46175096 : @MichelaRostan Sono orfano della POLIZIA di Stato mi sento offeso da questi atteggiamenti -