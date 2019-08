Si fidanza e cerca per divertimento il nome del fidanzato su Google | scopre una verità

Brando Bertrand/ 'Non sono alla ricerca di una fidanzata' - e conquista Katia Ricciarelli con... : Brando Bertrand in replica al Maurizio Costanzo Show. Il modello noto per lo spot in cui offre un 'succhino' racconta il suo successo e svela 'Non sono alla ricerca di una fidanzata'

Lasciata dal fidanzato - cerca di farlo passare per terrorista : il folle piano va a rotoli : Surreale quanto successo in una residenza universitaria di Torino. Aveva trasformato la stanza dell'ex in un vero e proprio...