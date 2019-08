Shakhtyor Soligorsk-Torino | Europa League 2019 | quando si gioca il ritorno? Data

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk - Europa League in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI: Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meité, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Mazzarri. Shakhtyor Soligorsk: Klimovich, Matveichik, Rybak, Sachivko, Antic, Khadarkevich, Burko, Balanovich, Ebong, Kovalev, Bakaj. All. Tashuyev. 20.08 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’andata del terzo turno ...

Torino-Shakhtyor Soligorsk stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla. Programma - palinsesto e streaming : Ostacolo numero due da superare per compiere un altro passo verso la fase a gironi dell’Europa League di calcio: questa sera alle ore 21.00 il Torino ospita i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk allo stadio Grande Torino. I granata vogliono ipotecare il passaggio del turno verso quello che sarebbe il play-off decisivo, probabilmente contro gli inglesi del Wolverhampton. Percorso diverso quello affrontato dalle due squadre finora: ...

Europa League 2019 - Torino-Shakhtyor Soligorsk : le probabili formazioni. Belotti perno offensivo - chance per Baselli? : Questa sera alle ore 21.00 il Torino affronterà i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League. I granata, dopo aver superato senza problemi il Debrecen, sono pronti a continuare il proprio cammino e a ipotecare subito il passaggio del turno con una vittoria davanti al proprio pubblico. Andiamo quindi a scoprire le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match. Nel ...

Calcio - Europa League 2019-2020 : il Torino per ipotecare il passaggio del turno con lo Shakhtyor Soligorsk : Prima di pensare al Wolverhampton, probabile avversario nel turno decisivo per l’accesso alla fase a gironi di Europa League, il Torino deve superare il penultimo ostacolo, rappresentato dai bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk: domani sera alle ore 21.00 allo stadio Grande Torino i granata vogliono ipotecare il passaggio del turno. Mazzarri non potrà contare su Edera, infortunato, ma punta sul rientro di Baselli e Lukic, mentre più ...

Torino-Shakhtyor Soligorsk : la partita di Europa League in tv su Sky : Il Torino ha sbrigato la pratica Debrecen, accedendo così al terzo turno preliminare dell’Europa League. I granata, dopo il 3-0 rifilato all’andata in casa, si sono imposti per 1-4 al ritorno in trasferta. A sbloccare il match ci ha pensato Simone Zaza (25’), dopodiché c’è stato il raddoppio di Armando Izzo (32’). Nella ripresa ha accorciato le distanze la squadra ungherese, con goal di Haruna Garba (52’). Ci ha pensato il "gallo" Andrea Belotti ...

