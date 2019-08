Sassoli a Juncker:intervenire Open Arms

"Coordinare un intervento umanitario rapido, con un'equa redistribuzione dei migranti". E' l'appello del presidente del Parlamento Europeo,,al leader della Commissione Ue,, per il caso della nave, con 121persone a bordo, che non sa dove andare "La situazione è grave e merita un'azione tempestiva-scrive- anche perchè, come sa bene per formazione e sensibilità,i poveri non possono aspettare. Il Parlamento Ue- assicura- sosterrà il suo sforzo"."Se l'Unione si mostra indifferente ha perso l'anima".(Di giovedì 8 agosto 2019)