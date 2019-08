Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) A soli dodicihato un 59enne che stava per annegare in mezzo al mare agitato insieme al nipote. È successo inRei, nel Sarrabus, dove il ragazzino, appassionato di surf, ha visto due turisti in difficoltà e li ha raggiunti, permettendogli di tornare a riva: “Erano da poco passate le 11 – racconta un bagnante – e ho visto un signore di circa 60e il nipote fare il bagno. Il mare era molto agitato. Si sono spinti forse troppo al largo e non sono più riusciti a rientrare”. È in quel momento che il 12enne è intervenuto: “Il ragazzino era in mare con il surf – racconta il giovane testimone – ha visto l’uomo annaspare con a fianco il nipote, li ha raggiunti dicendo al più giovane, che gli era sembrato più in forma, di tornare a riva. Poi ha fatto salire l’uomo sulla tavola e lo portato in salvo sulla spiaggia“. Per ...

LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Sardegna, surfista di 12 anni salva un turista torinese dall’annegamento in Costa Rei - Italia_Notizie : Sardegna, surfista di 12 anni salva un turista torinese dall’annegamento in Costa Rei - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Sardegna, surfista di 12 anni salva un turista torinese dall’annegamento in Costa Rei -