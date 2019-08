San Paolo | commissario Basile | “Lo stadio San Paolo patrimonio della città | siamo

Stadio San Paolo : installati i sediolini nell’anello inferiore della Curva B : Il restyling dello Stadio San Paolo iniziato con l’Universiade può dirsi concluso. Sono stati installati gli ultimi seggiolini nell’anello inferiore della Curva B, scrive Calcio e Finanza. Circa 5mila sui 54mila complessivi. Questa mattina il commissario straordinario dell’Universiade, Gianluca Basile, ha visitato l’impianto di Fuorigrotta per assistere al montaggio. Con lui anche Carlo Perego, rappresentante della Società ...

San Paolo - terminato il montaggio dei nuovi sediolini : Con la posa degli ultimi seggiolini in curva B anello inferiore – circa 5mila sui 54 mila complessivi – può dirsi concluso il restyling dello Stadio San Paolo di Fuorigrotta, completamente rimodernato in occasione dell’Universiade Napoli 2019. All’indomani della proroga dell’incarico al 31 dicembre, il commissario straordinario dell’Universiade, Gianluca Basile, ha fatto visita questa mattina ...

Napoli - completato il montaggio dei seggiolini del San Paolo [FOTO] : Con la posa degli ultimi seggiolini in curva B anello inferiore – circa 5mila di 54 mila complessivi – può dirsi concluso il restyling dello Stadio San Paolo di Fuorigrotta, completamente riammodernato in occasione dell’Universiade Napoli 2019. All’indomani della proroga dell’incarico al 31 dicembre, il Commissario Straordinario dell’Universiade, Gianluca Basile, ha fatto visita questa mattina ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Nuova vita per i sediolini rossi del San Paolo : Tramite il sito ufficiale, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha reso nota la destinazione di 1500 sediolini del San Paolo rimossi nel corso dell’ammodernamento dell’impianto di Fuorigrotta sediolini San Paolo – i sediolini vecchi andranno a riqualificare lo Stadio “Landieri” di Scampia. Il restyling “Oggi, giovedì 8 agosto, inizierà il montaggio di circa 1500 seggiolini dello stadio San Paolo che lo ...

San Paolo - presentazione in grande stile di Dani Alves : show incredibile [FOTO e VIDEO] : Inizia una nuova avventura per Dani Alves, l’ex Juventus è un calciatore del San Paolo e la presentazione è stata un vero e proprio show. Il 36enne è stato accolto in maniera trionfale al “Morumbi”, dove ha indossato la sua nuova maglia, col numero 10 sulle spalle. “Non sono qui per chiudere la carriera. Realizzo un sogno che ho fin da quando ero bambino; punto al Mondiale del 2022”, ha dichiarato Dani Alves. ...

VIDEO – Parte l’iniziativa “Sei a casa tua” a tutela del San Paolo : Alla presenza del Sindaco Luigi De Magistris e dell’attore nonché ideatore dello spot Massimiliano Gallo, è stato presentato “Lo Stadio San Paolo come casa tua”, Sei a casa tua – Il VIDEO è un collage di interventi di vari artisti della scena napoletana diretto da Francesco Prisco. Attori, atleti, giornalisti, intellettuali e comico hanno invitato nel VIDEO i cittadini napoletani al rispetto dell’impianto di Forigrotta, ...

Napoli - uno spot per avere cura dello stadio San Paolo : Trattare lo stadio San Paolo come casa propria, comportarsi allo stadio come se si stesse nella propria abitazione. È questo il messaggio che si vuole dare con lo spot “Lo stadio San Paolo come casa tua”, un video collage di personalità del mondo dello spettacolo e dello sport in cui si invitano i cittadini napoletani, […] L'articolo Napoli, uno spot per avere cura dello stadio San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Borsa Italiana oggi/ Pirelli a -3 - 5% - Intesa Sanpaolo a +1% - 5 agosto 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale sale Intesa Sanpaolo. Male Moncler, Stm e Pirelli

Dani Alves trova squadra - il terzino firma con il San Paolo : Dani Alves trova squadra. Dopo l’annuncio pubblico del calciatore, che aveva dichiarato di essere in cerca di una squadra, ecco la firma. Il terzino brasiliano torna in patria e, a 36 anni, firma per il San Paolo. Per l’ex terzino di Barcellona e Juventus, nell’ultima stagione al PSG, contratto fino al 2022. L'articolo Dani Alves trova squadra, il terzino firma con il San Paolo sembra essere il primo su ...

Dani Alves sceglie il cuore - triennale con il San Paolo : sogno Libertadores e presentazione da brividi [VIDEO] : Dani Alves torna in Brasile, il terzino firma un triennale con il San Paolo: il calciatore fa una scelta ‘di cuore’ e sogna di vincere la Libertadores. Il video della presentazione è bellissimo Aveva proposto scherzosamente il suo curriculum, pieno zeppo di vittorie e trofei, al fine di cercare una nuova squadra. Ma Dani Alves, il calciatore più titolato della storia, una volta concluso il suo contratto con il PSG, sapeva già dove avrebbe ...

Intesa Sanpaolo-Sisal - accordo Proximity Banking in oltre 50mila esercizi : Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, e Sisal Group, attraverso SisalPay, hanno siglato un accordo per costituire mediante conferimenti una

Ruba i sediolini dello stadio San Paolo : dipendente comunale nei guai : Universiadi finite, riflettori spenti. Almeno in attesa dell’inizio del campionato di Serie A. Quale “migliore occasione” per Rubare i sediolini nuovi di pacca dello stadio San Paolo e portarseli a casa? A compiere il gesto un Lsu. I sediolini in questione erano stati smontati per fare spazio all’allestimento pensato per le Universiadi ed erano appoggiati in un deposito: non deve essere stato difficile appropriarsene ...

Il Mattino : trovati a casa di un Lsu del Comune venti nuovi sediolini del San Paolo : Scoperto e anche risolto il furto di circa 20 sediolini del San Paolo. Secondo quanto riporta Paolo Barbuto nell’edizione odierna del Mattino, denuncia è partita dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che si è accorto della mancanza di alcuni sediolini nuovi che non erano stati montati per le Universiadi e attendevano il completamento dei lavori durante l’estate. Sono subito partite le indagini ed è stato ...

Vergogna a Napoli - già rubati i sediolini del «nuovo» stadio San Paolo : Ha approfittato dell?occasione giusta, al termine dell?Universiade, quando l?attenzione è calata: un Lsu in forza allo stadio ha preso un paio di file di sediolini nuovi del...