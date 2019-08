Salvini vince in tutti i casi La Lega parte favorita in tre scenari in caso di elezioni

"Stato confusionale - fallimento totale" : Enrico Mentana umilia la sinistra - così fanno vincere Salvini : Enrico Mentana si scaglia contro la sinistra per l'inutile iniziativa della raccolta firme contro Matteo Salvini. Il direttore del TgLa7 è chiaro e netto e lo scrive nero su bianco sulla sua pagina Facebook: "Possiamo dire, senza offendere nessuno, che la vicenda delle raccolte di firme contro Salvi

Dl Sicurezza - Salvini vince la sfida del Senato : (AdnKronos) – Divieto per le navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la disposizione. Pene più severe per incidenti durante manifestazioni pubbliche e maggiori tutele per le Forze dell’Ordine. Giro di vite per le violenze nelle manifestazioni sportive. Sono i pilastri sui quali si regge il cosiddetto , convertito definitivamente ieri sera ...

“Zingaraccia” vs “Navigator” : come la retorica di Salvini vince su quella di Di Maio : Mentre al primo "incontro motivazionale" dei navigator un "Ladies and gentlemen please welcome Luigi Di Maio!" introduceva il capo politico del M5S sul palco, Salvini rispondeva all'auspicio di morte di una rom scrivendo su Twitter "Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA". Una differenza retorica che spiega molte cose.Continua a leggere

Fondi russi - Salvini vince senza sporcarsi le mani : La partita perfetta l’ha giocata tutta in casa, dal suo Viminale. Doveva presentarsi in aula e non c’è andato. Ha lasciato che il premier Giuseppe Conte, ieri, dicesse Sì al Tav, e oggi riferisse da solo in un emiciclo disertato dal M5S sull’affaire Metropol. Eccolo allora Matteo Salvini, il vicepremier leghista che vince senza sporcarsi le mani. Semmai lascia che sia il suo capogruppo a palazzo Madama, ...

Pd : Ceccanti - ‘no argomenti convincenti per dire no a mozione sfiducia Salvini’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il rifiuto di Salvini di presentarsi alla Camera sulla vicenda russa è legata alla cortina fumogena di queste ore sulla falsa crisi, al netto di alcune fibrillazioni reali, che però non possono oscurare il fatto che la maggioranza proprio in queste ore stia votando compatta come un sol uomo il decreto sicurezza-bis”. Lo sottolinea Stefano Ceccanti del Pd.“Per questa ragione -aggiunge- ...

Lega : Salvini scherza a comizio - ’come la Juve - si sa già che vince le elezioni’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Ma che gusto c’è ad essere della Juve? E’ come la Lega: si sa già chi vince le elezioni… speriamo continui cosi'”. Lo dice Matteo Salvini, noto milanista, a un comizio a Soncino scherzando con dei tifosi Juventini. L'articolo Lega: Salvini scherza a comizio,’come la Juve, si sa già che vince le elezioni’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

"Luigi Di Maio è un infido alleato - se Salvini lo lasciasse vincerebbe le elezioni". La soffiata di Bisignani : Caro direttore, ora che è scoppiato anche questo farlocco "Russiagate", cosa aspetta Matteo Salvini ad andare a votare a settembre, prima che la solita compagnia di giro lo faccia a pezzi? Forse per capirlo occorre scomodare un medico e politico inglese, Lord David Owen, che si è occupato scientific

Busta con proiettile a Salvini. Il ministro : "L'odio di certa sinistra convince menti malate" : Un pacco anonimo con un proiettile indirizzato a Matteo Salvini è stato intercettato al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino. Lo rende noto il Viminale che spiega che sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’Arma. Ispezionando il plico hanno trovato il proiettile calibro 22 avvolto nella carta stagnola. “Oltre 100 minacce di violenza e di morte contro di me da quando sono ministro - commenta ...

PiazzaPulita - rinnovo-monstre per Corrado Formigli con La7 : altri cinque anni per convincere Salvini? : Urbano Cairo, ai palinsesti di La7, ha annunciato un contratto mega con Corrado Formigli. "Sarà un volto de La7 fino al 2025", ha detto il patron. In pratica, ha firmato per PiazzaPulita per altri quattro anni, tantissimo. L'annuncio è stato fatto oggi - mercoledì 10 luglio - a Milano nel corso dell

Matteo Salvini contro Vincenzo Spadafora : "Io razzista? Perché non si dimette? Le Ong lo aspettano" : "Fossi in lui mi dimetterei". Matteo Salvini risponde così alle durissime parole di Vincenzo Spadafora, sottosegretario grillino alla Presidenza del Consiglio che su Repubblica ha accusato il leader della Lega di essere responsabile della "deriva sessista" e degli insulti piovuti su Carola Rackete d

Ad Atene vince Kyriakos Mitsotakis il Salvini greco : Kyriakos Mitsotakis si prende Atene. Il Salvini greco archivia la parentesi comunista in Grecia. Il partito conservatore Nuova democrazia è in

Marco Bellocchio : “Non mi piace vincere con la paura. Salvini la crea” : “L’Italia di oggi? Non ci sono dubbi: ci sono dei vincenti e ci sono dei drammi, c’è una popolazione italiana che resta affascinata solo da certi princìpi dannosi, ma a me non piace vincere con la paura”. Da Taormina, dove ha vinto ben sette premi alla 73esima edizione dei Nastri D’Argento (tra cui Miglior Regia e Miglior Film) con “Il traditore”, Marco Bellocchio, uno dei registi ...

Matteo Salvini Nobel per la Pace? Claudio Durigon : "Perché può vincerlo" - il parallelo con Wojtyla : La notizia è di qualche ora fa: la vice-capogruppo di Afd, in Germania, ha candidato Matteo Salvini al premio Nobel per la pace per le vite salvate in mare grazie alle sue politiche sull'immigrazione. E la proposta viene subito appoggiata da Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, il qu

Comunali Sardegna - il centrodestra a trazione Salviniana vince a Cagliari e Alghero : Il neo-impero della Lega di Matteo Salvini si estende fino alla Sardegna. Alle elezioni Comunali, a spoglio in corso, a Cagliari, si va verso la vittoria di centrodestra. Nel capoluogo, dove non si presentava il candidato del Movimento 5 Stelle, il candidato del centrodestra Paolo Truzzu è avanti co