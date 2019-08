Salvini ha chiesto che si torni a votare

Migranti - sindaco Lampedusa : “Salvini? Con lui gli sbarchi sono aumentati. Gli ho chiesto un incontro - non mi ha mai risposto” : “Da quando c’è Salvini al ministero dell’Interno, gli sbarchi sono aumentati. Quello che è diminuito è il numero delle persone che sono sbarcate a Lampedusa. La diminuzione dei Migranti è cominciata nel 2017, e nel 2017 sono arrivate meno persone rispetto al 2016”. sono le parole del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, nel corso della trasmissione “Che succede in città”, su Radio Cusano Campus. Martello, che è anche presidente del ...

Matteo Renzi : “Credo a Salvini - ma solo se querela l’uomo che ha chiesto soldi a Mosca per la Lega” : Matteo Renzi interviene sul caso dei presunti fondi russi. Lo fa da una diretta Facebook, invece che dal Senato, per evitare polemiche interne al Pd: "Mi sarei girato verso i banchi vuoti e avrei chiesto: ministro Salvini, ci sta dicendo la verità sulle inchieste? Forse vi stupisco: avrei detto in aula che credo al ministro che è il garante della sicurezza nazionale. Se egli dice di non aver preso un rublo io avrei il dovere di crederci. Fino a ...

Tav - Matteo Salvini esulta : “Si farà come sempre chiesto dalla Lega - peccato per tempo perso” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, esulta dopo l'annuncio di Giuseppe Conte del sì alla Tav da parte del governo: "Si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". esultano anche il Pd (con Boschi e Renzi) e Forza Italia.Continua a leggere

Savoini alla cena di villa Madama - Palazzo Chigi : richiesto da Salvini : Savoini alla cena di villa Madama, Palazzo Chigi: richiesto da Salvini Una nota spiega che “Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepresidente Salvini”, ha chiesto la presenza di Savoini al Forum Italia-Russia dello scorso 4 luglio. Invito alla cena a villa Madama “è stata una ...

Renzi contro Salvini : “Non sa cos’è legalità - se Lega ha chiesto soldi ai russi è alto tradimento” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca Matteo Salvini e la Lega per la vicenda dei presunti fondi russi al Carroccio: "Se quei soldi uno che stava con Salvini li ha chiesti, questo è alto tradimento nei confronti del nostro paese". Parlando del ministro dell'Interno Renzi aggiunge: "Salvini non sa cos'è la Legalità".Continua a leggere

Carola Rackete ha querelato Salvini : richiesto il sequestro della sua pagina Facebook : La disfida tra Carola Rackete e Matteo Salvini si arricchisce di un nuovo capitolo. La giovane comandante della nave Sea Watch 3, come aveva annunciato alcuni giorni fa al quotidiano 'La Repubblica', ha presentato formalmente un'articolata denuncia contro il Ministro dell'Interno. Le accuse che muove la tedesca sono gravissime e, a dire dei suoi legali, molto articolate: questo pomeriggio verrà infatti consegnato alla Procura di Roma un vero e ...

Migranti : Trenta - ‘blocco porti? Salvini non me l’ha chiesto’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il blocco dei porti da parte delle navi della Marina per frenare l’immigrazione? “Ma guardate, io questa cosa l’ho letta dai giornali perché il ministro Salvini non me l’ha chiesta”. Così la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, lasciando il vertice a Palazzo Chigi sull’immigrazione. A chi gli domanda se quella di Salvini fosse una provocazione per finire sui giornali, ...

Sea Watch - Olanda dà ragione a Salvini e attacca la capitana : “Non ha mai chiesto di venire da noi” : Il segretario di Stato per la migrazione olandese Ankie Broekers-Knol ha risposto alla lettera del ministro dell'Interno Matteo Salvini, e si è sfilata da qualsiasi responsabilità: il fatto che una nave batta bandiera olandese "non implica un obbligo per quello Stato di imbarcare persone soccorse", spiega.Continua a leggere

Sea Watch - ministra olandese dà ragione a Salvini : ‘Rackete poteva andare in Libia o Tunisia. Mai chiesto di venire qui’ : Mittente: Ankie Broekers-Knol, ministra liberal-conservatrice dell’immigrazione dell’Olanda, la nazione di cui la Sea Watch 3 batte bandiera. Il destinatario è il Viminale. La lettera, scrive il Corriere della Sera, è stata spedita il 29 giugno intorno alle 22 e in sostanza sposa la sostanza del Salvini-pensiero sulla nave della ong tedesca rimasta 17 giorni in mare in attesa di sbarcare a Lampedusa. Sbarco che è avvenuto in ...

Sea Watch - Matteo Salvini ha davvero chiesto l’arresto dei parlamentari a bordo? : Alcuni esponenti dell'opposizione - e soprattutto del Pd - stanno attaccando il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che sarebbe reo di aver chiesto l'arresto dei cinque parlamentari a bordo della Sea Watch da ormai quasi 24 ore. Una denuncia che nasce da un tweet di Salvini molto ambiguo. Ma cosa ha realmente detto il ministro dell'Interno?Continua a leggere

Sea Watch ha chiesto porto a Libia?/ Salvini 'smonta' tesi ong : ecco cosa è successo : La Sea Watch ha chiesto o no il porto alla Libia per i migranti salvati? Salvini 'smonta' la tesi della Ong: ecco cosa è successo e le mancanze

Morra (M5s) a Fanpage.it : “Commissione antimafia ha chiesto primo incontro a Salvini a dicembre” : Nicola Morra, senatore del Movimento 5 stelle e presidente della Commissione parlamentare antimafia, è stato ospite degli studi di Fanpage.it, affrontando varie questioni legate all'attività istituzionale e alla più stretta attualità politica, a cominciare dal caso Arata e la richiesta di audizione in Commissione del ministro dell'Interno Matteo Salvini.